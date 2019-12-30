《美元走勢－羅明立》美元未必單邊持續下挫，入市謹慎為宜

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒４５ １０９﹒０７ １０９﹒１３

歐元╱美元 １﹒１２１１ １﹒１１８１ １﹒１２０８

英鎊╱美元 １﹒３１２５ １﹒３０８９ １﹒３１１７

美元╱瑞郎 ０﹒９７４１ ０﹒９７１９ ０﹒９７２６

美元╱港元 ７﹒７９１０ ７﹒７８５０ ７﹒７８６７

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《美元走勢》聖誕假期過後美股繼續走強，貿易爭拗緩和以及全球貨幣政策持續寬鬆，投資

者風險胃納有所提升，都有利股市的表現。然而，美股破頂的同時美匯卻表現低迷，早前反彈至

５０天線９７﹒８０後未能再進，上周五（２７日）更急跌至９７以下。早前美匯急彈主要是鎊

匯下挫帶動，其他非美貨幣表現並不差，似乎有市場人士在新一年之前偷步入市，留意明年首季

會否以造淡美元作主導。

明年為美國總統大選年，相信不會在財政政策出籠刺激經濟，聯儲局又重申很大可能維持利

率不變，美元炒上空間可能減少，反而造淡的值博率更大一些，短線可能逐步下試９５﹒８０。

歐元升至１﹒１２以上，是８月中以來新高，後市應考驗１﹒１２５０╱８０的阻力，最往上的

阻力就在１﹒１４。商品貨幣走勢同樣不俗，澳元可上試０﹒７１，紐元則先看０﹒６８，美元

兌加元１﹒３０支持位不容有失，破則要下探１﹒２８。由於美國經濟基本面不差，美元未必會

單邊持續下挫，入市仍然要謹慎為宜。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１６０ １﹒１２７０ １﹒１１００

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３０５０ １﹒３１８０ １﹒３０００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

