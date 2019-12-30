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即市新聞

30/12/2019 15:50

《美元走勢－羅明立》美元未必單邊持續下挫，入市謹慎為宜

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒４５　　　１０９﹒０７　　　１０９﹒１３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２１１　　　１﹒１１８１　　　１﹒１２０８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１２５　　　１﹒３０８９　　　１﹒３１１７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７４１　　　０﹒９７１９　　　０﹒９７２６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７９１０　　　７﹒７８５０　　　７﹒７８６７
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》聖誕假期過後美股繼續走強，貿易爭拗緩和以及全球貨幣政策持續寬鬆，投資
者風險胃納有所提升，都有利股市的表現。然而，美股破頂的同時美匯卻表現低迷，早前反彈至
５０天線９７﹒８０後未能再進，上周五（２７日）更急跌至９７以下。早前美匯急彈主要是鎊
匯下挫帶動，其他非美貨幣表現並不差，似乎有市場人士在新一年之前偷步入市，留意明年首季
會否以造淡美元作主導。
　　明年為美國總統大選年，相信不會在財政政策出籠刺激經濟，聯儲局又重申很大可能維持利
率不變，美元炒上空間可能減少，反而造淡的值博率更大一些，短線可能逐步下試９５﹒８０。
歐元升至１﹒１２以上，是８月中以來新高，後市應考驗１﹒１２５０╱８０的阻力，最往上的
阻力就在１﹒１４。商品貨幣走勢同樣不俗，澳元可上試０﹒７１，紐元則先看０﹒６８，美元
兌加元１﹒３０支持位不容有失，破則要下探１﹒２８。由於美國經濟基本面不差，美元未必會
單邊持續下挫，入市仍然要謹慎為宜。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１６０　　　１﹒１２７０　　　１﹒１１００
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３０５０　　　１﹒３１８０　　　１﹒３０００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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