【新股上市】尚晉國際：利潤下滑因澳門客流下降，有信心很快恢復

《經濟通通訊社３０日專訊》尚晉國際（０２５２８）董事會主席兼執行董事范榮庭表示，

集團今年首７個月的利潤下降主要由於期間澳門高消費客流下降，但相信這只是短期情況，有信

心很快會恢復。他續指，時裝行業在經濟情況欠佳下，需要的是尋找更多新品牌進駐旗下，以培

養業績，亦集中在粵港澳大灣區發展，認為十分有前景。

尚晉國際執行董事兼行政總裁陳幸儀表示，本港社會事件對生意有一定影響，但強調香港的

店舖目標客群主要為本地客，影響並非十分嚴重，暫時計劃未來兩年新設兩間店舖，或會視乎情

況決定開店時間。她續指，個別業主會提供租金減免、促銷及宣傳等紓困措施。

尚晉國際今日至周五（明年１月３日）招股，計劃發售１億股，當中１０％作公開發售，

９０％為國際發售，集資規模約１﹒７億元至２﹒１億元。招股價介乎１﹒７－２﹒１元，每手

２０００股，入場費４２４２﹒３２元，料明年１月１３日於主板掛牌。

公司引入京基金融國際為基石投資者，合共認購１０００萬港元股份。

上市集資所得約５０﹒３％用於增設５１家零售店舖，以拓展大中華零售店舖地域覆蓋範圍

；約２４％用以開拓新品牌並進一步發展近期經營的品牌；約１０﹒８％用以持續設立及執行中

央零售管理系統；約９﹒２％用於現有零售店舖升級；約５﹒７％用以加強網上銷售。興證國際

為獨家保薦人。（ｃｗ）

