【新股上市】九毛九：無意精簡正在虧損品牌，需要投入及調整

《經濟通通訊社３０日專訊》在內地經營「網紅」太二酸菜魚餐廳的九毛九國際

（０９９２２）擬於主板上市。據招股文件，公司主打的「太二酸菜魚」餐廳，２０１７年度整

體同店銷售按年增長３４﹒３％，但２０１８年度則放緩至按年增長７﹒７％；而「九毛九」餐

廳２０１８年度整體同店銷售按年增長４﹒４％，亦較２０１７年度的增長８﹒２％明顯放緩。

雖然「太二」的生意不錯，但公司其餘新品牌今年上半年錄得經營虧損，九毛九董事會主席

、行政總裁兼執行董事管毅宏表示，公司無意精簡其他品牌，認為每一個品牌需要不斷投入及調

整。他續指，集團現時正捉緊內地購物中心迅速發展的潮流去發展，「太二」的經營策略亦不會

改變。

九毛九執行董事兼財務總監李灼光表示，近年原材料耗材成本增加導致餐廳利潤率波動，加

上不少餐廳即將開張，導致員工成本增加。

九毛九國際全球發售３﹒３３４億股新股，每股招股價介乎５﹒５至６﹒６元，集資最高約

２２億元，每手１０００股，入場費約６６６６﹒５１元，將於明年１月８日中午截止認購，計

劃於明年１月１５日在聯交所買賣。

該公司引入四名基石投資者，包括資產管理公司ＢｌａｃｋＲｏｃｋ、Ｃｈｉｎａ Ａｌｐ

ｈａ、ＷＴ和東方資產管理。獨家保薦人為招商國際，而聯席全球協調人、聯席帳簿管理人為招

商國際和中金公司。（ｃｗ）

