【本港經濟】ＩＭＦ指港具備充裕緩衝空間應對挑戰，陳茂波表歡迎

《經濟通通訊社３０日專訊》國際貨幣基金組織今日公布具詳細分析的評估報告，闡述其早

前完成年度第四條磋商討論後，於今年１２月４日就香港經濟及金融狀況發表的總結內容。基金

組織指出，縱使面對經濟活動轉弱和不利因素對增長前景的影響，香港仍具備充裕的緩衝空間，

足以應對周期性及結構性挑戰。



＊肯定香港作為全球金融中心地位，重申支持聯匯制度＊



基金組織再次肯定香港作為全球金融中心、區內貿易樞紐，以及全球最開放經濟體之一的地

位，並認為香港憑藉資金和資訊自由流動、簡單稅制、穩健的監管制度、法治和優質的專業服務

，得以在金融服務業保持競爭優勢。基金組織又重申其對聯繫匯率制度長久以來的支持，認為聯

匯制度是維持香港金融穩定的基石。

基金組織又歡迎政府最近為振興經濟而推出的財政刺激措施，同時支持政府採取三管齊下的

方針以控制樓市風險和增加置業負擔能力。此外，讚揚香港具備穩健的規管架構和審慎監管政策

，有助確保金融體系的抗逆力和維持金融穩定。



＊陳茂波歡迎ＩＭＦ肯定本港建立穩健政策框架以應對挑戰＊



財政司司長陳茂波表示，歡迎基金組織肯定香港多年來所建立的穩健政策框架和充裕緩衝空

間，使有能力應對未來的挑戰，政府已準備好按需要運用財政儲備以支持經濟。

金管局總裁余偉文表示，基金組織的評估結果再次肯定香港的金融體系穩健，有能力抵禦潛

在衝擊，亦歡迎基金組織對聯匯制度及其暢順運作表示充分肯定。

基金組織代表團於今年１０月２３日至１１月４日到訪香港，進行年度基金組織第四條磋商

。代表團初步總結已於今年１２月４日公布。基金組織執行董事會於今年１２月１３日審議並通

過評估報告。（ｂｉ）

