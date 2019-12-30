【本港經濟】ＩＭＦ：本港應逐步取消新住宅印花稅，倡稅務改革　

《經濟通通訊社３０日專訊》國際貨幣基金組織今日公布具詳細分析的評估報告，闡述其早

前完成年度第四條磋商討論後，於今年１２月４日就香港經濟及金融狀況發表的總結內容。報告

指出，儘管面對外圍及本地的不利因素，金融市場繼續暢順運作，港元匯率自金管局最近一次在

今年３月進行外匯市場操作以來，一直保持在兌換保證範圍內。同時，銀行同業拆息維持穩定，

資金淨流出有限，以及市場對港元兌美元匯率的預期維持平穩。

報告指，由於中美貿易摩擦升溫及不明朗因素增加對出口及投資造成打擊，以及於今年夏天

開始的社會事件令私人消費及訪港旅客人次下跌，因此香港經濟活動在今年顯著轉弱，預期今年

本地生產總值將收縮１﹒９％。展望明年，在私人消費復甦的支持下，明年經濟增長預期將回升

至０﹒２％。



＊續給予逆周期財政支援，倡中長期推稅務改革＊



基金組織執行董事會的評估指出，面對增長放緩及多項不利因素，同意當局有必要繼續給予

逆周期財政支援，並歡迎當局最近推出針對支援弱勢社群及中小企的財政刺激措施，並建議當局

推出全面性中期財政方案以應對周期性經濟下滑，以及處理與樓市失衡、人口老化及收入不均相

關的結構性挑戰，並同時確保財政可持續性。

鑑於預計香港會面對開支增加的壓力，執董會鼓勵當局考慮在中長期內推行稅務改革以增加

收入及促進社會平等。有關開支方面，執董會認為有改善預算案的規劃及執行，以及擬訂長期醫

療開支策略的空間。



＊應逐步取消新住宅印花稅，以其他宏觀審慎監管措施取代＊



樓市方面，執董會支持當局就控制樓市風險及提高置業負擔能力所採取的三管齊下方針，尤

其以增加住宅用地分配為優先。執董會注意到宏觀審慎監管措施的成效，並同意當局應基於金融

穩定風險的變化而對該些措施作出調整。鼓勵當局日後當來自非永久性居民資金流入的系統性風

險減退，便應逐步取消新住宅印花稅，並代之以其他劃一的宏觀審慎監管措施。

執董會又強調，在全球金融市場波動加劇的環境下維持金融穩定的重要性，又讚揚當局在落

實２０１４年《金融體系穩定評估計劃》建議方面的進展。執董會指出進一步發展綠色金融及大

灣區將有助維持香港的競爭力，又同意聯繫匯率制度仍然合適，是維持穩定的基石。（ｂｉ）

