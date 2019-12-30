【本港樓市】會德豐梁志堅：借地是助政府解決短期房屋供應恐慌

《經濟通通訊社３０日專訊》會德豐（０００２０）宣布借出大埔、屯門及東涌等逾５０萬

平方呎土地予非牟利機構，以興建過渡性房屋。集團副主席梁志堅稱，是次借地無關社會運動，

亦與北京批評香港發展商無關，由於政府中短期土地政策較困難，故想在這非常時期「做多啲嘢

」。

他又指，會德豐目前合共持有４００至５００萬平方呎農地，對比其他發展商，所擁有的農

地不算多，認為與其慢慢等待申請改變用途，倒不如將部分土地借出，以協助政府解決短期樓宇

恐慌。

他重申，是次所借出的土地並非早已申請更改規劃用途的土地，今次借出年期為８年，時間

不算短，回收該批土地亦未必會申請作住宅地用途，惟需再作情況而定。此外，是次捐地，會德

豐將負責前期開展工程，梁志堅指正在評估及計算相關基建及綠化等前期工程等費用。

他又透露，集團有意參與「土地共享先導計劃」，約涉及２至３幅農地，佔地數十萬平方呎

，部分為與其他發展商合作。



＊陳帆：料可興建８０００個過渡性房屋單位＊



運輸局局長陳帆稱，面對經濟下行，社會運動及失業率上升，今年是尤其困難的一年，會德

豐是次借地是為社會注入正能量。他又指，計及會德豐借地後，預期合共可興建８０００個過渡

性房屋單位，而目前亦與多個發展商在商討，有信心在未來三年達成興建一萬個過渡性房屋單位

的目標。他又提及，政府已預留５０億基金發展過渡性房屋，一旦超額完成目標，亦不排除會加

碼發展。（ｙｗ）

