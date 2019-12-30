【本港樓市】十大屋苑周末錄５宗成交，連續８周錄個位數交投量

《經濟通通訊社３０日專訊》中原地產十大屋苑在剛過去的周末錄得５宗成交，雖較上周末

的３宗升６６﹒７％，但仍屬低水平，其中亦有５個屋苑錄得零成交，已連續８周錄得個位數交

投量。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕假期過後，買賣雙方陸續回復正常睇

樓活動，一手貨尾銷情不錯，料市況向好發展。惟近日市場焦點集中於新界西新盤，加上新一期

綠置居開始接受申請，扣起市場上大批二手購買力，估計二手交投會逐步回復正常水平。



＊天水圍新盤銷情料成後市新指標＊



另外，據美聯物業分行統計，剛過去周末（１２月２８日至２９日）十大二手藍籌屋苑亦錄

得約５宗買賣成交，按周升２５％，連續８個周末錄得單位數水平。至於按１５大屋苑計算，周

末則錄得約９宗買賣成交，按周升５０％。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，天水圍大型新盤以貼市價推出，周末吸引大批準買家

參觀示位，項目收票理想並火速錄超額認購，搶盡市場焦點。新盤反應理想，二手交投則續於低

位徘徊，聖誕長假過後緊接除夕元旦，本年最後一個周末仍有不少業主及準買家外遊未歸，故交

投相對淡靜。布少明預料天水圍新盤有機會短期內開售，成為２０２０年首個開賣項目，銷售表

現料成後市新指標，二手氣氛有望受惠改善。



＊利嘉閣料年底前市況保持淡靜＊



綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日（１２月２８至１２月２９日）十大指標屋

苑累錄４宗二手買賣個案，較上周末（１２月２１至１２月２２日）的３宗回升１宗或３３％，

惟連續８個周末錄得單位數。利嘉閣地產總裁廖偉強指出，過去兩個星期市場未有大型新盤推出

，二手市場的氣氛未能受到一手買賣的刺激，使到交投相對淡靜。廖氏續指，由於市場目前的觀

望氣氛仍然濃厚，相信至到年底前市況會繼續維持淡靜。

