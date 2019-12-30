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30/12/2019 09:45

【港元匯率】港匯本月有望創１６年來表現最強一個月

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據《彭博》報價系統，港元兌美元匯率有望創出２００３年９
月以來的最大月度漲幅。截至上周五（２７日），港元兌美元在１２月份上漲了０﹒５３％，因
為在香港銀行積累現金應付年底監管檢查之際，港元借貸成本相對美元依然較高。
　　本月較早時候，通過聯匯機制與美元掛勾的港元上漲，進入強方兌換保證區間，為７月份以
來的首次，因看跌方放棄空頭頭寸。
　　港元今早在７﹒７８７０－７﹒７９１０之間上落，最新報７﹒７８９６，較前收市價跌約
０﹒０３％。（ｃｌ）

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