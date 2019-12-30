【港元利率】臨近年結，一周拆息高見３﹒６５厘一個月報２﹒７厘

《經濟通通訊社３０日專訊》臨近年結，港元拆息呈現短息落、長息升格局，隔夜息兩連跌

，報２﹒７４３５７厘，一周及兩周錢雖然回落，但仍企穩３厘以上水平，其中，上周五

（２７日）創十一年新高的一周拆息，今日仍高見３﹒６５６６７厘，至於與樓按相關的一個月

拆息亦回升至２﹒７０７５０厘，與同期美息的息差擴闊至９１個基點。

至於三個月期拆息亦升至２﹒４３３０４厘，較同期美息高約４９個基點。６個月拆息微降

至２﹒４２４４１厘，１２個月期則升至２﹒４３２０２厘。

港元今早在７﹒７８７０－７﹒７９１０之間上落，最新報７﹒７８８３，較前收市價跌約

０﹒０１５％。

據《彭博》報價系統，港元兌美元匯率有望創出２００３年９月以來的最大月度漲幅。截至

上周五（２７日），港元兌美元在１２月份上漲了０﹒５３％，因為在香港銀行積累現金應付年

底監管檢查之際，港元借貸成本相對美元依然較高。本月較早時候，通過聯匯機制與美元掛勾的

港元上漲，進入強方兌換保證區間，為７月份以來的首次，因看跌方放棄空頭頭寸。

本周市場聚焦美國聯儲局周五（３日）公布的１２月議息會議紀錄，以及同日聯儲局前主席

耶倫（Ｊａｎｅｔ Ｙｅｌｌｅｎ）和芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Ｃｈａｒｌｅｓ

Ｅｖａｎｓ）出席美國經濟學會年度會議上的講話，市場可從中對美國明年息口走勢得到更多

啟示。（ｃｌ）

