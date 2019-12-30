【港元利率】招商永隆上調一個月定存利率最少半厘，集友亦加息

《經濟通通訊社３０日專訊》臨近年結，拆息高企，集友銀行及招商永隆今日分別調升一個

月定期存款利率，其中，招商永隆分行存款利率調升幅度達到半厘或以上。

招商永隆客戶若存款額介乎１００００元至９９９９９元，一個月定存的分行存利利率由

原來的１﹒０５厘上調至１﹒５５厘，一點通存款利率亦由１﹒３５厘升至２厘。若存款額在

１０００００元至９９９９９９元，存款利率則升至１﹒６厘（分行存款利率）及２﹒０５厘（

一點通存款利率）。不過１０萬元以下的三個月定存利率分別減至１﹒５５厘（分行存款利率）

和２厘（一點通存款利率），之前利率分別為１﹒７厘和２﹒１５厘，而１０萬元１００萬元以

下的三個月定存利率，亦降至１﹒６厘和２﹒０５厘，與同額的一個月定存利率相同。

另外，集友亦微升一個月定存利率，存款額在１０００００－１９９９９９的自在理財客戶

可享２﹒３厘存息，存款額在２０００００－９９９９９９的智盈理財客戶可享２﹒５厘利率。

此前相關利率分別為２﹒２５厘和２﹒４５厘。至於存款額在１００萬元或以上的集友理財客戶

，一個月定存利率升至２﹒５５厘。

接近年結，港元拆息普遍呈現短息落長息升格局，一周及兩周錢雖然回落，但仍企穩３厘以

上水平，與樓按相關的一個月期拆息回升至２﹒７０７５０厘，與同期美息的息差擴闊至９１個

基點。三個月期拆息亦升至２﹒４３３０４厘，較同期美息高約４９個基點。（ｃｌ）

