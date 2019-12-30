【本港經濟】出口貨值連跌１３個月，１１月跌幅收窄至１﹒４％

《經濟通通訊社３０日專訊》政府統計處公布，本港商品整體出口貨值連跌１３個月，繼

１０月份錄得９﹒２％的按年跌幅後，１１月份出口貨值為３５９３億元，按年下跌１﹒４％，

比市場估計跌６﹒２％為佳，並且錄得今年３月以來最小跌幅。同時，繼１０月份錄得

１１﹒５％的按年跌幅後，１１月份商品進口貨值為３８５４億元，按年下跌５﹒８％，亦勝市

場預估下跌８﹒４％。



＊出口跌幅收窄受惠於內地比較基數較低＊



本港今年１１月份錄得有形貿易逆差２６２億元，相等於商品進口貨值的６﹒８％。市場本

來估計貿赤約達３２７億元。

政府發言人表示，１１月份商品出口貨值的按年跌幅收窄，主要原因是輸往內地的出口因比

較基數低而反彈。輸往主要先進經濟體的出口維持疲弱。儘管內地與美國已達成第一階段貿易協

議，但環球經濟增長仍有待改善，加上外圍環境仍有多項不確定因素，政府會繼續密切留意有關

情況。



＊首十一個月出口貨值按年跌４﹒７％＊



今年首十一個月的商品整體出口貨值較２０１８年同期下跌４﹒７％。同時，商品進口貨值

下跌６﹒９％。今年首十一個月錄得有形貿易逆差３９４０億元，相等於商品進口貨值的

９﹒８％。

今年１１月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升２﹒６％。此地區內，輸往部分主要目的

地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是新加坡（升８％）、菲律賓（升７﹒３％）、中國內地（內

地）（升５﹒２％）、印度（升１﹒１％）和台灣（升１％）。另一方面，輸往日本（跌

１５﹒９％）、泰國（跌１４﹒７％）、馬來西亞（跌７﹒６％）和越南（跌７％）的整體出口

貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國

（跌２３﹒７％）、德國（跌１７﹒５％）和英國（跌８﹒８％）。



＊首十一個月輸往美國跌１４﹒１％＊



今年首十一個月，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值按年錄得跌幅，尤其是美國（跌

１４﹒１％）、印度（跌１３﹒５％）、德國（跌８﹒６％）、日本（跌５﹒７％）、內地（跌

４﹒９％）和越南（跌４﹒１％）。然而，輸往新加坡和台灣的整體出口貨值則錄得升幅，分別

上升６％和１﹒９％。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌２２﹒８％）、印度（

跌１９﹒６％）、馬來西亞（跌１４﹒６％）、新加坡（跌８﹒６％）、泰國（跌８﹒１％）和

美國（跌６﹒４％）。來自內地的進口貨值亦下跌６％。另一方面，來自越南的進口貨值則上升

１４﹒８％。（ｃｌ）

