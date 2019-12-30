《匯思－李達志》銀行體系有龐大流動性和堅實基礎應付資金外流

《匯思》上一篇文章我們討論資金流動時，比較重點地談了國際收支平衡統計報表這個話題

，並解釋了由於統計定義等原因，國際收支平衡數據變化並不代表有跨境資金流動。上回預告過

還有下文，今天就讓我兌現這張「期票」，介紹一下如何可以用最及時的方法去觀察資金流動的

情況。

首先，讓我們宏觀地看看跨境資金流動到底涉及一些什麽事項。像香港這樣一個國際性的金

融體系，金融和投資活動繁多，股票、債券、房地產交易，以至融資、借貸以及各種各樣的金融

中介服務，都有大量本地和海外機構和個人參與，加上香港人一直熱衷於投資海外金融產品或房

地產，而香港的貿易活動亦一向頻繁，所以每天都有大量資金進出香港。即使是市民很多的日常

活動，例如海外網購或出外旅遊，亦會引起跨境資金流動。資金在一段時間?是淨流入或淨流出

，取決於所有這些不同經濟金融活動資金流動的總和。所以假如只引用某一個金融板塊的投資多

了還是少了，就斷定是否有資金流入或流出，只能說是以偏概全。



＊單看證券資本和存款增長，不足理解整體資金淨流向＊



就好像前些時候有媒體引述一些分析，指今年四月至十月這半年間投資基金在香港的證券資

本（ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ ｃａｐｉｔａｌ）減少了幾十億美元，從而得出資金撤出香港的結論

，這並不客觀、全面。這些數據其實只是指證券基金投資額的變動，並未計算不經基金而直接買

賣香港證券的資金，所以只佔投資香港證券總額的一部分，大家看看香港股票市場成交額即使以

單一天計已不時在一百億美元以上，便可得知。再者，它更未有顧及證券投資以外例如融資和貿

易等的資金流，所以顯然易見，單看這項數據不可能理解本港整體資金淨流向的情況。

此外，不時亦有評論將某一個經濟體一段時間?的存款增長當成全部來自香港外流資金，但

這做法亦太粗疏，因為很多時候香港的存款在同期亦有所增長。事實上，全球有大量資金流竄尋

找回報，例如過去十年香港的存款就增加了７萬億港元，也不可能說成是單從哪一、兩個地區流

入的。



＊港元匯率及銀行體系總結餘可較全面反映資金流向＊



其實大家若是關心資金進出香港情況，可以多留意港元匯率及銀行體系總結餘這兩項數據，

因為他們都是即時、公開的資料，能夠比較全面和及時地反映香港整體資金流向。在聯匯制度下

，如果大量資金調離港元體系，港元需求便自然減弱，從而會令港匯走弱，甚至觸發一美元兌７

﹒８５港元的弱方兌換保證。但金管局自今年四月以來未有需要在弱方兌換保證買入港元，銀行

體系總結餘維持在大約５４０億港元。事實上，港元匯率過去幾個月逐漸轉強，從８、９月的７

﹒８４水平逐漸升至一、兩個月前的７﹒８２－７﹒８３，近兩、三個星期再上升至７﹒７８－

７﹒７９ 水平。這明顯不是資金流出港元體系的現象。

港元匯率走強和銀行體系總結餘維持穩定，某程度受惠於金融市場的活動。踏入第四季，本

港股市集資活動轉趨活躍，有多隻新股上市，港交所資料顯示，１０月及１１月的股份集資總額

超過１，６７０億港元。到了１２月，銀行一般因為年結將近，資金需求特別緊張，加上銀行體

系總結餘保持在較低水平，因此銀行同業拆息顯著上升，亦因而令港元匯率偏強。

銀行存款數字是另一項有用的數據。假如有大量資金淨額外流的話，銀行存款的數字必定會

減少。但香港銀行體系近月的存款保持平穩，２０１９年頭十個月港元存款增加了３％，美元存

款增加了１﹒８％，整體存款增加了２﹒６％。雖然當中個別月份數字會有增減，但大家毋須過

份解讀個別月份的輕微數字變化，因為它們會受當月的一些大型集資活動影響，重要的是整體而

言存款數字在過去數月還是在增加。

綜合多方面的分析，我們並未看到有明顯資金流走的情況。



＊金融市場穩定有賴聯匯制度及穩健的銀行體系支持＊



過去半年的社會狀況無可避免地為實體經濟帶來衝擊，但金融市場仍保持穩定，這有賴香港

行之有效的聯匯制度、穩健的銀行體系，以及我們多年來在金融及銀行體系建立了強大的緩衝和

抗震能力。當然，我們仍然要繼續緊密留意市場以及資金流動的情況。

我們並非是要持守一種所謂沒有資金流走的?法。事實上，我們定期公布一系列金融及銀行

數據，透明度非常高，公衆都能從相關數據中看到最新發展。況且，即使真的有資金流走，正如

上面所說，這對一個國際金融中心來?是正常的事，而我們銀行體系裏也有龐大的流動性和堅實

的基礎來應付，確保我們金融體系的穩定。

金管局多次解釋資金流向這個課題，只是因為當中涉及很多不同的數據和概念，我們希望協

助大家可以更全面、客觀地了解這個題目。



香港金融管理局副總裁李達志



２０１９年１２月３０日

