《再戰明天》日韓德股休市，港紐澳英股早收，美公布消費信心指數

《經濟通通訊社３０日專訊》明日（３１日）日韓、德俄瑞士及巴西股市假期休市。本港、

紐澳和英法股市提早收市。美國公布１２月經濟諮詢委員會消費者信心指數。



＊達拉斯儲行公布德克薩斯州服務業前景調查＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１１：３０ｐｍ，達拉斯聯邦儲備銀行發布德克薩斯

州１２月服務業前景調查。



＊日韓德俄股市明休市，港紐澳和英法股早收＊



明日，日韓、德俄瑞士及巴西股市假期休市。本港、紐澳和英法股市提早收市。

在數據方面，明早９：００ａｍ，中國公布１２月製造業採購經理人指數，料由５０﹒２下

降至５０﹒１；非製造業採購經理人指數料由５４﹒４跌至５４﹒２。

明晚１０：００ｐｍ，美國公布１０月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指

數（經季節調整），月率料由０﹒３６％下滑至０﹒３％。美國１０月ＦＨＦＡ房價指數月率料

由０﹒６％回落至０﹒４％。１１：００ｐｍ，美國公布１２月經濟諮詢委員會消費者信心指數

，料由１２５﹒５升上１２８﹒２。



＊天喔國際派業績＊



在本港，明日，天喔國際（０１２１９）派業績。

位元堂（００８９７）開股東特別大會，博富臨置業（００２２５）開股東會及股東特別大

會。（ｈｏ）

