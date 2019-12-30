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即市新聞

30/12/2019 19:21

《再戰明天》日韓德股休市，港紐澳英股早收，美公布消費信心指數

　　《經濟通通訊社３０日專訊》明日（３１日）日韓、德俄瑞士及巴西股市假期休市。本港、
紐澳和英法股市提早收市。美國公布１２月經濟諮詢委員會消費者信心指數。

＊達拉斯儲行公布德克薩斯州服務業前景調查＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１１：３０ｐｍ，達拉斯聯邦儲備銀行發布德克薩斯
州１２月服務業前景調查。

＊日韓德俄股市明休市，港紐澳和英法股早收＊

　　明日，日韓、德俄瑞士及巴西股市假期休市。本港、紐澳和英法股市提早收市。
　　在數據方面，明早９：００ａｍ，中國公布１２月製造業採購經理人指數，料由５０﹒２下
降至５０﹒１；非製造業採購經理人指數料由５４﹒４跌至５４﹒２。　
　　明晚１０：００ｐｍ，美國公布１０月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指
數（經季節調整），月率料由０﹒３６％下滑至０﹒３％。美國１０月ＦＨＦＡ房價指數月率料
由０﹒６％回落至０﹒４％。１１：００ｐｍ，美國公布１２月經濟諮詢委員會消費者信心指數
，料由１２５﹒５升上１２８﹒２。
　
＊天喔國際派業績＊

　　在本港，明日，天喔國際（０１２１９）派業績。
　　位元堂（００８９７）開股東特別大會，博富臨置業（００２２５）開股東會及股東特別大
會。（ｈｏ）

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