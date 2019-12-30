  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/12/2019 10:27

【新股上市】天泓文創今起招股，入場費為３９９９﹒９元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地多媒體廣告及營銷解決方案服務供應商天泓文創
（０８５００）今日起招股，每股招股價介乎１﹒３８元至１﹒９８元，一手２０００股，入場
費為３９９９﹒９元。
　　天泓文創計劃發售４５００萬股股份，其中一成作公司發售；配售股份則佔４０５０萬股，
集資最多８９１０萬元，預期明年１月１４日上市。另外，公司亦引入三名基礎投資者，合共認
購逾２０００萬元等值股份。創陞融資為獨家保薦人。（ｙｗ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態30/12/2019
美零售巨企破產潮 明年恐加劇
生財有道27/12/2019
【鼠年運程】蘇民峰：社會爭拗減，樓價勿看淡
中國故事27/12/2019
【京城近觀】告別紙質車票 高鐵進入刷證進站時代
FOCUS27/12/2019
【FOCUS】內地落戶大鬆綁 「人氣」分化或更甚
生財有道27/12/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中芯有條件再作突破
生財有道27/12/2019
今年銷售提早達標 世茂明年續當穩膽
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金