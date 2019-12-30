【新股上市】天泓文創今起招股，入場費為３９９９﹒９元

《經濟通通訊社３０日專訊》內地多媒體廣告及營銷解決方案服務供應商天泓文創

（０８５００）今日起招股，每股招股價介乎１﹒３８元至１﹒９８元，一手２０００股，入場

費為３９９９﹒９元。

天泓文創計劃發售４５００萬股股份，其中一成作公司發售；配售股份則佔４０５０萬股，

集資最多８９１０萬元，預期明年１月１４日上市。另外，公司亦引入三名基礎投資者，合共認

購逾２０００萬元等值股份。創陞融資為獨家保薦人。（ｙｗ）

