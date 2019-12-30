【企業盈警】雅視光學（１１２０）料今年度將錄大額虧損

《經濟通通訊社３０日專訊》雅視光學（０１１２０）發盈警，預期截至今年１２月３１日

止年度將錄得大額虧損。基於對今年首１１個月業績的初步審閱，與去年虧損３８３０萬元相比

，預期截至今年全年虧損將錄得不低於１３０％的增幅。

公司解釋，虧損增加主因期內料不會錄得任何投資物業重估之公平值收益；受中美貿易爭端

影響，預計集團於美國市場的眼鏡業務營業額將大幅減少，以及由於客戶銷售訂單及產量預期大

幅減少導致規模不經濟，集團之盈利能力將受到不利影響所致。（ｙｗ）

