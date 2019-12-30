【新股上市】艾德韋宣香港上市據報擬集資最多約４﹒６８億元

《經濟通通訊社３０日專訊》外電引述銷售文件報道，計劃在港上市的整合營銷解決方案提

供商艾德韋宣集團（Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ Ｇｒｏｕｐ）將發售２億股，招股價介乎１﹒７１

元至２﹒３４元，集資最多約４﹒６８億元。

艾德韋宣擬明年１月９日定價，並於１月１６日於聯交所掛牌。

艾德韋宣今日稍後起將舉行記者會，公布招股詳情。（ｂｎ）

