【企業盈警】白馬戶外媒體（００１００）料全年業績盈轉虧

《經濟通通訊社３０日專訊》白馬戶外媒體（００１００）發盈警，預期截至今年１２月底

止全年度業績將由盈轉虧，錄得淨虧損，而去年同期則錄得２﹒２１億元人民幣的純利。

公司解釋錄得虧損，主要由於嚴峻的宏觀經濟環境及中國經濟增長放緩，導致收益減少；電

子商務及ＩＴ行業的大部分客戶對開支持審慎態度；成本及開支整體增加；及採納香港財務報告

準則－香港財務報告準則第１６號「租賃」。（ｓｋ）

