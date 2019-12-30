【企業盈喜】高陽科技料全年經營溢利將按年大幅增加

《經濟通通訊社３０日專訊》高陽科技（００８１８）發盈喜，預期截至今年１２月底止年
度的經營溢利，將較去年同期大幅增加。
公司指，經營溢利大幅增加，主要由於缺乏了２０１８年因一間附屬公司於２０１８年２月
授出的購股權而於支付交易處理解決方案分類確認之購股權開支約１﹒９５億元，以及於
２０１９年支付交易處理解決方案分類之增長。（ｓｋ）
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