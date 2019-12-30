《經濟通通訊社３０日專訊》百富環球（００３２７）發盈喜，儘管預期截至今年１２月底
止年度內，錄得於１０月份授出的購股權產生購股權開支約３９００萬元，全年純利仍將較去年
同期增長不少於２０％。
公司指，預期純利增長，主要由於來自海外市場的營業額取得增長，特別是亞太區（除中國
大陸外）及歐洲、中東和非洲市場，其市場份額普遍取得可觀的增長及安卓支付終端解決方案成
功在多個國家推出；以及毛利率有所提升。（ｓｋ）
30/12/2019 18:22
【企業盈喜】百富環球料全年純利將按年增長不少於２０％
《經濟通通訊社３０日專訊》百富環球（００３２７）發盈喜，儘管預期截至今年１２月底
止年度內，錄得於１０月份授出的購股權產生購股權開支約３９００萬元，全年純利仍將較去年
同期增長不少於２０％。
公司指，預期純利增長，主要由於來自海外市場的營業額取得增長，特別是亞太區（除中國
大陸外）及歐洲、中東和非洲市場，其市場份額普遍取得可觀的增長及安卓支付終端解決方案成
功在多個國家推出；以及毛利率有所提升。（ｓｋ）
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