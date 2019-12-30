《小傳日記》美股續破頂，魚缸好堅挺；工程入高峰，建材佬上衝！

《小傳日記》花旗國魚缸自從假後開啟「聖誕老人漲勢」後，似乎愈升愈有，上禮拜五

（２７日）標普５００同道指再創新高。不過，嚟緊禮拜三（１日）係元旦假期，缸友活躍度就

麻麻地，加上市場普偏關注本周後期聯儲局公布議息紀要及花旗國同神州公布ＰＭＩ數據。今早

港股輕微高開２５點報２８２５０點，之後曾倒跌６０點報２８１６５點。隨後，內房佬發力，

恆指拗腰回升，曾高見２８４１８點升１９３點創五個月高位。午後，出口佬跑出，惟恆指略略

升幅收窄，最終埋單升９３點，升幅近半個巴仙，報２８３１９點，板成交７６７﹒６３億增加

逾巴仙。

國企指數報１１２２５點，升３０點，升幅亦唁夠半個巴仙。

Ａ場方面兩市造好。上證綜合指數報３０４０點，升３４點，升幅逾１巴仙。深證成分指數

報１０３６５點，升１３２點，升幅亦逾１巴仙。兩市合計成交６１１０﹒２４億人仔，較上日

少逾３巴仙。

重磅藍戰士方面，微信「問醫生」功能上線，惟ＱＱ（００７００）腳軟８亳子，報

３８３﹒２銀；大和指友邦（０１２９９）準備擴展內地業務，全日彈起逾１巴仙，報

８２﹒１５銀；內地貸款轉掛ＬＰＲ，建行（００９３９）跌一格報６﹒７５銀；平保

（０２３１８）升逾半個巴仙，報９２﹒６銀；神州移動（００９４１）亦揚逾半個巴仙，報

６５﹒８銀；生發發（００３８８）逆市跌６亳子，報２５６﹒２銀。

另外，新帶量採購名單出爐，中生製藥（０１１７７）瀉近３巴仙，報１０﹒８８銀，為全

日表現最差藍戰士。九龍倉置業（０１９９７）揚近４巴仙，報４７﹒５銀，為全日最醒目藍戰

士。



＊房價少波動內房互起哄，物管齊上衝綠城最得寵＊



神州社科院財經戰略研究院就話，隨住阿爺政策出到咁上下嚟睇，房價總體波動性都有所降

低，明年初房地產市場「孖屐」嘅「小陽春」現象或好難再度出現。不過，神州磚頭佬依然企得

好硬淨，嗰嗰都年尾衝刺！碧桂園（０２００７）跳高近１巴仙，報１２﹒５６銀。華潤置地（

０１１０９）彈１巴仙，報３８﹒４５銀。融創（０１９１８）進帳不足半個巴仙，報

４６﹒７５銀。不過，萬科（０２２０２）就軟腳逾半個巴仙，報３３﹒１銀。中海外

（００６８８）就無變動報３０﹒１銀。

物管佬嗰勢頭更強，其中，雅生活服務（０３３１９）同碧桂園服務（０６０９８）踼高近

４巴仙，分別報２７﹒１銀及２６﹒５銀。中海物業（０２６６９）升近１巴仙，報５﹒０７銀

。新城悅服務（０１７５５）彈起逾６巴仙，報１２﹒５銀。綠城服務（０２８６９）獲龍湖集

團（００９６０）認購一成股份，埋單綠城坐火箭升逾１０巴仙，報８﹒８銀，神州磚頭佬龍湖

微升１亳子收３６﹒２銀。



＊神州多基建水泥需求現，資源獲關顧實升唔使估＊



近日有神州媒體放風話，隨住神州自今年十月起有唔少基建項目開工進度加，水泥「孖屐」

開始變得供不應求，甚至有車要等８個鐘先有一車水泥！需求咁旺盛水泥佬當然高興啦，海螺水

泥（００９１４）就一度最多彈起逾３巴仙破頂，但埋單只係升咗近１巴仙，報５６﹒７銀。華

南水泥一哥潤泥（０１３１３）就跳起近３巴仙，報９﹒９４銀。神州建材（０３３２３）勁彈

近半成，報８﹒５２銀。金隅（０２００９）就進帳近３巴仙收２﹒３９銀。

除咗水泥佬，其他資源佬都因為基建項目加快而炒起，重鋼（０１０５３）雖然有近２億人

仔嘅應收帳款收唔返而要列入壞帳，但全日仍然急升逾一成六，報０﹒９９銀。馬鋼

（００３２３）升咗超過３巴仙，報３﹒１４銀。鞍鋼（００３４７）跳起約４巴仙，報

３﹒１９銀。洛鉬（０３９９３）上星期五（２７日）飆超過兩成後，今日都彈逾３巴仙，報３

﹒３７銀。



＊Ａ場升勢瘋神州券商衝，出口佬攀上申洲股價搶＊



上周六（２８日）十三屆全國人大常委會通過新修訂的證券法，神州券商就最著數，民生金

融（００２４５）最叻豬，全日彈近９巴仙，報０﹒０９９銀，多得中化能源釋放２０巴仙股份

，引入包括中信證券（０６０３０）等５家戰略投資者。所以中信証券都唔弱，收彈逾７巴仙領

漲國指，報１８﹒０６銀，盤中一度觸及１８﹒０８銀創逾８個月高，犀利呀。中信建投

（０６０６６）跳近４巴仙，報６﹒７８銀。廣發証券（０１７７６）同中金公司

（０３９０８）分別跳逾４巴仙，收報９﹒６銀同１５銀。

至於出口佬普遍都唔差，申洲（０２３１３）下晝曾升過３巴仙，不過臨收檔升幅縮窄番，

最終跳逾２巴仙，報１１３﹒６銀。滔搏（０６１１０）就巴閉啦，急彈近９巴仙，破咗多條平

均線，報５﹒４９銀。敏華（０１９９９）升幅唔錯，彈逾３巴仙報５﹒４９元，創科實業

（００６６９）輕跳近２巴仙，報６４﹒２元。耐世特（０１３１６）表現持平，漲不足半巴仙

，收報７﹒０２銀。請請！



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