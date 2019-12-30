《真知灼見－溫灼培》美元轉弱，歐元英鎊受惠

《真知灼見》期望中美快將達成首階段性貿易協議，加上從近期中美公布的經濟數字顯示，

兩地經濟未有因貿易磨擦而出現嚴重受損，刺激美股屢創新高。這一切使市場對美元的避險需求

下降。加上過去一年市場基本上是看淡歐元，期間累積了不少歐元淡倉。在投機者趁年底作出獲

利回吐下，上周五（２７日）也突然推升了歐元並間接為英鎊帶來了支持，相反卻加速了美元跌

勢。上周五美匯指數跌至９７指數點邊，而今早（３０日）於亞洲市場美匯指數報９６﹒８８指

數點。



至於英鎊上升也有另一原因。消息指，法國歐盟代表在接受法國報章訪問時提出，當英國脫

歐後，應給予英國更長的「過渡期」，使英國與歐盟可有更充足時間談論分手細節。一點必須明

白，在「過渡期」間，英國是會一直保留在歐盟單一市場內，即基本上一切維持不變。「過渡期

」愈長，對英經濟以至英鎊匯價愈是有利。當然，也不排除歐盟是另有盤算，就是把「過渡期」

一直拉長，期望一天英國會回心轉意保留在歐盟內。不過，英國首相約翰遜早已表明，他要在

２０２０年１２月正式脫離歐盟。除非約翰遜作出改變，建議投資者不要對歐盟提出的延長「過

渡期」存太大厚望。



回觀油價，受惠於美股上升及強勁的美國消費力，紐約期油上周攀上６０美元之上。但當中

消息並非全屬利好。俄羅斯能源部長Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｎｏｖａｋ上周五指，減產不能夠永

遠持續下去。到適當時候便應作出停止以保持俄國石油公司的市場佔有率。上述言論令人感到憂

慮，因為俄國與油組的減產協議只會維持到２０２０年３月底。市場擔心過了明年３月後油組可

能將不會再有減產行動。鑑於現在油價炒味濃厚，建議投資者別掉以輕心。最後，關心中國的投

資者要留意，本周二（３１日）及周四（２日），中國將分別公布官方及財新１２月採購經理指

數。從數字中我們將能得知中國最新經濟形勢。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

