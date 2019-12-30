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30/12/2019 11:06

【本港樓市】中原料全年樓宇買賣合約登約７﹒５萬宗，創３年新低

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇預料，２０１９全年樓宇
買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄約７５０００宗及６９５０億元，按年跌約５
﹒３％及６﹒３％，有機會齊創２０１６年７３００４宗及５３２８﹒１億元後３年新低。

＊１１月數字創全年新低＊

　　他指出，截至１２月２４日，１２月份樓宇買賣合約登記暫錄３３２１宗及３０３﹒７６億
元。料全月錄４０００宗及３７０億元，按月跌４０﹒３％及３９﹒８％。１１月二手成交明顯
轉淡，加上發展商暫停新盤開售，以致１２月份整體登記數字顯著下跌，低於今年９月份４０９
０宗，將創下今年新低。金額則創今年９月３６４億元後３個月新低。全年料錄約７５０００宗


＊今年一手登記金額料微跌０﹒２％＊

　　一手方面，１２月暫時錄５１５宗，總值９４﹒３億元。預期整月約有７００宗及１１０億
元，按月下跌６６﹒５％及４４﹒１％。估計宗數是創去年１２月３８６宗後的１２個月新低，
金額則創去年１１月９６﹒３億元後的１３個月新低。２０１９全年估計約２０７４０宗及
２２５０億元，按年上升３４﹒２％及下跌０﹒２％。宗數高達２萬宗水平，是創２００４年
２６８８５宗後的１５年新高。
　　二手方面，１２月暫錄２００１宗，總值１６７﹒５億元。預測整月登記約２３００宗及
２００億元，按月下跌３１﹒３％及２４﹒６％。估計宗數及金額是自今年９月的１９７０宗及
１５４﹒８億元之後，同創３個月新低。顯示１１月間社會氣氛不穩，打擊市民的買樓意欲，影
響二手成交減少。全年方面，預測２０１９年約３５８８０宗及３１５０﹒０億元，將按年下跌
７﹒５％及４﹒２％。二手宗數將創２０１６年３４６５７宗後的３年新低。（ｃｌ）

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