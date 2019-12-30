【政策解讀】中金：現金管理新規遏產品發行速度，信用債需求轉差

《經濟通通訊社３０日專訊》銀保監、人行發布《關於規範現金管理類理財產品管理有關事

項》的徵求意見稿，擬禁止商業銀行、商業銀行理財子公司發行的現金管理類產品投資股票及長

期債，槓桿率最高１２０％，以作為資管新規、理財新規等的配套制度，過渡期同樣截止至

２０２０年底。

中金公司固收研究團隊發報告點評指，對現金管理類產品嚴監管可能會使其發行難度會增加

，短期可能會遏制其快速增長，同時限制槓桿，也會使其對信用債的整體需求出現惡化。報告預

測新政在邊際上更不利於低等級和中長期限信用債需求，整體也不利於低資質企業發行債券的需

求，又認為新政會抑制銀行二級資本債、優先股和永續債需求，對銀行補資本形成障礙，不利於

銀行信用擴張。

中金指，類貨基不僅對其信用債的配置需求會產生衝擊，對中長期限的利率債的配置需求也

會降溫，只能增加短融、同業存單、同業存款和短期利率債的配置，意味著發行人可能也需要根

據市場的格局變化來調整債券產品的發行期限。

至於銀行理財部門方面，中金認為其會在過渡期期間，通過加強開發新產品的方式來緩衝影

響，比如開發定開型的淨值型產品和短債型的淨值型產品來實現久期錯配和信用下沉。

從宏觀來看，中金指新規通過類貨基理財嚴監管，從而引導整體銀行負債成本的下行。由此

，今年制約債市收益率下行的核心因素將明顯有所緩解，２０２０年債市收益率下行的空間有望

打開，尤其是從產品需求角度，類貨基更傾向於配置短久期資產，可能先引發短期債券利率的新

一輪下行。（ｅｙ）

