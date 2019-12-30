《保險觸覺－李劍雲》全方位旅遊保障，安心享受假期

《保險觸覺》很多熱愛旅遊的打工仔早已擬定「請假攻略」，為２０２０年的外遊造好準備

。大家在出遊前記得要投保一份合適的旅遊保險，不論是兩三天的「快閃遊」，或是十多天的深

度之旅，甚至是更長的郵輪假期，在充裕的保障下才能安心享受每趟愜意的旅程。

根據早前進行的ＡＸＡ安盛「旅遊保障意識調查」，訪問了１０００名１８歲或以上的香港

居民，有九成受訪者過去一年都曾經離港外遊，但有部分港人卻沒有購買旅遊保險，當中以２５

至３４歲的年青人佔最多。同時，亦有不少人對旅遊保險的保障範圍及條款存有誤解，例如分別

有兩成和近三成受訪者以為小童及長者能獲得全額的醫療及意外保障。



＊不設年齡限制，一家大小安心同遊＊



事實上，現時市場大部分旅遊保險的小童及長者的醫療及意外保障項目設有較低保障限額或

只提供五成保額，而且大多計劃均設有最高投保年齡限制，即超過指定年齡的長者即使有心想購

買旅遊保險，也未必可獲得相關保障。

為了針對市場缺口，現時已有保險公司推出了升級版的旅遊保險計劃，不但所有小童及長者

一概享有全額保障，更不設投保年齡限制。另外，１８歲以下小童和成人同時申請，所有小童

（最多六名小童）於同一保單內只收取一位受保人保費，而所有受保小童均可獲得全額保障，讓

一家大小都能安心同遊。至於主要項目如醫療及個人意外的保障額更特別大幅增加至５００萬港

元及２００萬港元，賠償金額暫時屬全城最高，令受保人可獲得更充裕的保障。



＊單次旅遊長達一年保障期，讓你盡情環遊世界＊



此外，越來越多年青人喜歡深度旅遊，甚至用上數月或長達一年的時間來環遊世界，體驗不

同地方的風土人情，惟於出發前要留意，現時絕大部分的旅遊保險只能提供大概半年的行程保障

。假如預計在外地會逗留較長時間，就要選擇一些單次旅程保障期可長達３６６天的計劃，相信

可滿足保障期內的醫療、個人責任及個人財物的相關保障需求。至於一眾「飛行常客」，建議可

考慮購買全年旅遊保險計劃，因為平均保費或較單次旅遊保險相宜，更毋需每次在出發前為張羅

保險而費心，隨時就可來一場說走就走的旅行。



＊索償申請有期限，證明文件要交齊＊



最後，有一份切合行程所需的旅遊保險其實並不足夠，還需要受保人的理解與配合，例如在

外地遇到意外、失竊、取消行程等狀況，應第一時間通知當地警方、航空公司或旅行社等備案，

並保留所有單據及證明文件之正本。當受保人需要向保險公司提出索償時，記得要在指定期限內

遞交申請索償並附上全部所需證明文件，以免申請以失敗告終，這樣才能發揮保單的最大保障功

效。註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛一般保險零售業務主管 李劍雲》

