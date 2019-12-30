友邦發力，港股全日升９３點報２８３１９，見逾五個月高

《經濟通通訊社３０日專訊》美股上周五（２７日）延續升勢，本地方面財政司司長陳茂波

周末在網誌撰文稱，本港經濟料繼續呈現負增長，政府帳目預計１５年以來首次「見紅」，港股

靠穩高開２５點報２８２５０點後，一度倒跌最多６０點報２８１６５點。然而，重磅股友邦

（０１２９９）續漲，加上本地地產股上揚，帶動港股由跌轉升，上午最多升１９３點，見全日

最高位２８４１８點再創逾５個月高。港股下午靠穩，尾段升幅收窄，最終收報２８３１９，升

９３點或升０﹒３３％，主板成交７６７﹒６３億元增加２﹒４５％。

國企指數報１１２２５，升３０點或升０﹒２７％。

Ａ股急漲，上證指數報３０４０，升３４點或升１﹒１６％，深成指數報１０３６５，升

１３２點或升１﹒２９％，兩市成交６１１０﹒２４億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）０﹒０８％，報６０﹒９元；騰訊（００７００）滑

０﹒２１％，報３８３﹒２元；港交所（００３８８）軟０﹒２３％，報２５６﹒２元；友邦揚

１﹒４８％，報８２﹒１５元；中移動（００９４１）獲大行晨星唱好，漲０﹒６１％，報

６５﹒８元；人行公布存量浮動利率貸款的定價基準轉換為ＬＰＲ，建行（００９３９）跌

０﹒１５％，報６﹒７５元。



＊帶量採購名單出爐，中生瀉近３％＊



內地公布新一批集中採購名單，涵蓋３３種藥物，當中包括中生製藥（０１１７７）及石藥

（０１０９３）旗下藥物。中生製藥瀉２﹒６８％，報１０﹒８８元，為全日最大跌幅藍籌；石

藥（０１０９３）無升跌，報１８﹒８２元；三生製藥（０１５３０）將回購最多一成股權，飆

４﹒１８％，報９﹒９８元；藥明康德（０２３５９）跌１﹒８９％，報９５﹒９５元。

美中貿易糾紛紓緩，市場對美元需求下降，美匯走低，跌穿９７水平，刺激出口股走高。敏

華（０１９９９）走高３﹒２％，報５﹒４９元；申洲國際（０２３１３）升２﹒３４％，報

１１３﹒６元；創科實業（００６６９）揚１﹒９％，報６４﹒２元；敏實（００４２５）升

１﹒２７％，報２７﹒８５元。

本地地產股今日隨市走高，九倉置業（０１９９７）飆３﹒６％，報４７﹒５元，為最大升

幅藍籌；新世界發展（０００１７）升１﹒３３％，報１０﹒６６元；新鴻基地產

（０００１６）升１﹒２８％，報１１９元；長實（０１１１３）升１％，報５５﹒８元；恆隆

地產（００１０１）升１﹒２９％，報１７﹒２２元。



＊Ａ股急漲，中資券商股炒高＊



Ａ股急升帶動中資券商股造好，中信証券（０６０３０）急漲７﹒１２％，報１８﹒０６元

；中金公司（０３９０８）走高４﹒１７％，報１５元；華泰六八八六（０６８８６）抽高

４﹒４１％，報１３﹒７４元。海通證券（０６８３７）揚４﹒１４％，報９﹒３元；廣發証券

（０１７７６）升４﹒６９％，報９﹒６元。

內地水泥行業進入傳統的旺季，華東地區水泥供應緊張，水泥股繼續受追捧，山水水泥

（００６９１）急升９﹒８２％，報３﹒０２元；海螺水泥（００９１４）破頂後升幅收窄，漲

０﹒９８％，報５６﹒７元；中國建材（０３３２３）升４﹒９３％，報８﹒５２元；西部水泥

（０２２３３）飆３﹒２３％，報１﹒２８元；金隅（０２００９）升２﹒５８％，報２﹒３９

元。

物管股普遍向上，綠城服務（０２８６９）獲龍湖集團（００９６０）認購一成股權，飆

１０﹒１４％，報８﹒８元；佳兆業美好（０２１６８）升８﹒６４％，報２０﹒７５元；新城

悅服務（０１７５５）漲６﹒２９％，報１２﹒５元；雅生活服務（０３３１９）升３﹒８３％

，報２７﹒１元；永升生活服務（０１９９５）抽升７﹒１％，報５﹒４３元。（ｙｋ）

