《每周華語－黃溢華》有雞先？有蛋先？雞蛋酒、高科技、微玩具！

《每周華語》２０１８年的聖誕節，道指下跌至２１０００╱２２０００水平。特朗普公開

話超值，可入市買貨云云。今年道指等升至新高，道指一年升了７０００多點，特朗普交了功課

。美股債上升，美元又「勁」，金價上升至１５００美元，而特朗普聖誕可能在白宮飲了雞蛋酒

慶祝也。



快到２０２０年，時光飛逝，又過一年。今時今日，不少人都問：「為甚麼發生那麼多事情

？」找尋不快事情發生的根源。不少問題，表面有肯定的答案，但仔細想一想，所謂「肯定」的

答案，也不太穩妥。因為很多事情，不是三言兩語地推斷便有答案，也證明不了。大家兒時都必

遇上一個簡單但又卻是不易回答的問題：「有雞先？有蛋先？」現實上，母雞生蛋，不久之後，

小雞出生了！但母雞╱公雞又卻是由蛋走出來。那麼答案便被「困」在那裏來的「蛋」及那裏來

的「母雞╱公雞」了。退一步看，根本答案可以是由「進化」而來：也可以是幾千萬年之前，「

進化」出「雞」、再有「母雞╱公雞」！因而有「蛋」，再有很多小雞等等。這類推斷的答案

，無大眾接受的科學╱考古╱理論證明。因而很多類似的問題根本回答不了！



但有一點可以肯定，有「生命先？母親先？」等問題也許意義不大，因為人類及所有生命真

的存在。雞提供重要食用來源，而雞蛋，甚而特別的雞蛋：生產重要的疫苗，為人類健康提供極

為重要的保護。生產疫苗所用的蛋，必須要由特別的母雞所生，例如母雞不能有使用抗生素，亦

不可以打了任何疫苗，要使用受精的胚胎蛋，也需要無菌測試。因而生產疫苗成本可以很高，全

年做疫苗所用的胚胎蛋上千上萬之數，數量十分之驚人。有些疫苗，需時半年之久才生產完成。

不用雞蛋生產疫苗，也可用其他方法。但目前最安全的方式生產各類疫苗，仍是採用雞蛋為主。



雞肉也好，雞蛋也好，都是生命，我們必須好好珍惜及尊重。多年前香港因為雞兒生病而要

大規模撲殺，真的不幸。歐洲方面，雞蛋用途多多，日常食用應用甚廣，而雞蛋可以生產成為

「雞蛋酒」「Ａｄｖｏｃａａｔ或Ｅｉｅｒｌｉｋｏｒ（Ｅｇｇ Ｌｉｑｕｅｕｒ）」，以雞蛋

為本大量生產的酒源於荷蘭，今天德國、奧地利等地都有生產雞蛋酒的企業。在德國，全年都有

消費者飲雞蛋酒，而在復活節及聖誕節，更是雞蛋酒最受歡迎的節日。



「ＶＥＲＰＯＯＲＴＥＮ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ﹒ＫＧ」乃家族企業。在德國，很多企業都

是中小企業，由家族地經營。生產「雞蛋酒」，成立１８７６年，員工約１００人，收入５００

０萬歐元左右，已跟入第五代之久，今天由「Ｗｉｌｌｉａｍ Ｖｅｒｐｏｏｒｔｅｎ」經營業

務。事實上，這一企業的「雞蛋酒」有自身的家族秘方！美國「可口可樂」也有秘方，因而產品

有其獨特之處。「雞蛋酒」有Ｂｒａｎｄｙ及糖混入，使「雞蛋酒」更「入味」乎？不知道。在

亞太區，「雞蛋酒」不大流行，香港也有荷蘭出口的「雞蛋酒」，在歐美，「雞蛋酒」卻甚為普

及。酒精水平「１４至２０巴仙」之間，而市場主要生產商約有四至五間。香江不少人愛「杯中

物」，留意一瓶的「雞蛋酒」也可與汽水一起飲用，也可調製其他食品，例如蛋糕及「雞尾酒」

等等。「Ｅｉｅｒｌｉｋｏｒ」（德文）也好、「Ａｄｒｏｃａａｔ」（荷文），都意指「雞蛋

酒」。聖誕節來自西方，有云：「入鄉隨俗」！西方社會復活節及聖誕節的飲品，「雞蛋酒」相

信我們身處亞洲不太認識及了解。事實上，歐洲人有很多食譜，都用上「雞蛋酒」。



有趣的是，差不多廿年之前，日本一間訊息傳送高科技企業，利用獨特的科研枓技，特別與

德國玩具生產商，生產了微型遙控貨櫃車（１：８７，ＨＯ比例）。德國名牌產品甚多，且多是

中小型企業及由家族傳承經營。Ｈｅｒｐａ的模型貨櫃車有全球市場，日本企業，早於明治維新

，已視德國不同的產品為「學習」的模範。日本百多年前的「鐵皮」玩具，乃自德國產品「學習

」者。



「Ｋｅｙ ｔｏ Ｓｃｉｅｎｃｅ」，即「Ｋｅｙｅｎｃｅ」今天在日本乃著名通訊硬件企

業。有科研產品為本，約廿年前，「Ｋｅｙｅｎｃｅ」採用了德國「Ｈｅｒｐａ」的貨櫃車玩具

產品，加了不少改裝，有電子電路版，「ＬＥＤ－光纖線」，可自行運行，與真車子一樣，車頭

車尾燈，煞車燈，左右轉向比例也一致；於遙控方面，車子不用有「天線」！因為廿年前，

「Ｋｅｙｅｎｃｅ」已可採用更高水平傳送接收訊號的硬件。廿年前的產品，不計「電池」，產

品今天仍可視為最高水平的「大人玩具」。這一系列產品早已停產，而日本企業生產「玩具」產

品，自打顯示自身的科技水平。廿年前不只生產玩具車子，也有微型「無人機」及有鏡頭連接電

腦的微型直升機。



「Ｋｅｙｅｎｃｅ」有一款貨櫃車：「Ｄｅｓｋ Ｒｕｎｎｅｒ ２０００」系列之一，正

好是採用了「ＶＥＲＰＯＯＲＴＥＮ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ﹒ＫＧ」的品牌車子（由Ｈｅｒｐａ

生產）。「Ｋｅｙｅｎｃｅ」於廿年前已無意中推廣了「雞蛋酒」。不知道生產「雞蛋酒」的德

國企業事前知道否？但德日合作；「傳統工藝」加上「現代科技」，正好顯示了明治維新一百多

年的內容與意義。不要看輕廿年前的獨特「玩具」高科技產品，「Ｋｅｙｅｎｃｅ」並不是爭取

轉型，而是以此表達自身的科研水平為本。一百多年的德國「雞蛋酒」品牌，也可以「科技化」

、「現代化」出現呢！



不少民族，都有「雞蛋酒」的「酒」文化。中國有，巴西有。相信「酒」與「雞蛋」早在人

類文化中有很久的歷史。但以中國文族的「雞蛋酒」為例：不用「Ｂｒａｎｄｙ」也不是以「蛋

」為本生產一瓶瓶的「雞蛋酒」出售，多是加上雞蛋在不同的酒類，混在一起喝的形式為主。「

雞尾酒」有別「雞蛋酒」！但用「雞蛋酒」也可調較出不同的酒精「飲品」：站在雞蛋那一方也

不錯呢！



《資深市場人士 黃溢華》

