《鍾之日記》人行換錨降成本，明日收官不容失

《鍾之日記》１２月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



正當市場關注人行會否年底出手降準之際，人行放出另一大招，宣布將存量貸款（浮動利率

）納入ＬＰＲ適用範圍，並劃下明年８月３１日前完成定價基準轉換的死線。由於現行一年期

ＬＰＲ較同期基準貸款利率低２０點子，且明年大概率續下行，新政將利企業降低融資成本。

ＩＭＦ公布評估報告，再次肯定香港作為全球金融中心、區內貿易樞紐及全球最開放經濟體

之一的地位，特區政府對此表示歡迎。香江魚缸靠穩高開２５點後，一度倒跌最多６０點，重磅

股友邦（０１２９９）續漲，加上本地地產股上揚，帶動港股由跌轉升，上午最多升１９３點，

見全日最高位２８４１８點再創逾５個月高。下午靠穩，尾段升幅收窄，最終收報２８３１９，

升９３點或升０﹒３３％，主板成交７６７﹒６３億元增加２﹒４５％。



＊Ａ場維穩格局迎接明日收官＊



監管近日的大動作頻頻，包括存量貸款浮動利率轉錨ＬＰＲ，以及為資管新規補漏，推出「

規範現金管理類理財產品管理徵求意見稿」，再加上人大常委會通過新修改的《證券法》，明確

全面推行註冊制、提高證券違法違規成本等。滬深股市今早上演翻雲覆雨，在三千關口窄幅上落

，一度低至２９８３﹒３４點，惟２０１９年度明日結束，粉飾櫥窗效應出現，目標守穩三千點

關口。券商爆發、保險板塊跌轉升，維穩格局顯而易見，Ａ場止跌回升，並維持至收市，滬綜指

全日升１﹒１６％，報３０４０﹒０２點；深成指漲１﹒２９％。兩市全日成交６１１０億元人

民幣，較上周五（２７日）成交額少３％。



＊換錨ＬＰＲ降息降準仍可期，內銀股先跌後回＊



又到一年辭舊迎新，央媽貼心送上「禮包」應節。人民銀行最新發布存量浮動利率貸款的定

價基準轉換為ＬＰＲ的相關規定，要求自明年３月１日起，金融機構應與存量浮動利率貸款客戶

就定價基準轉換條款進行協商，將原合同約定的利率定價方式轉換為以ＬＰＲ為定價基準加點形

成。

市場分析指出，在ＬＰＲ下行趨勢下，此舉對降低實體債務壓力有積極作用，有利於緩解降

成本壓力。由於改革之後存量和新增貸款利率均參考ＬＰＲ，而ＬＰＲ改為ＭＬＦ＋加點的形式

，因此央行一旦降低ＭＬＦ利率，對貸款利率的下行的引導作用將會更強，這也無疑會導致市場

降息的預期進一步增強。

值得關注的是，新規下除商業性個人住房貸款外，加點數值由借貸雙方協商確定。分析人士

認為，強勢企業如龍頭國企等的議價權要高於銀行，銀行恐怕需要犧牲更多超額利潤來留住企業

，但多數民營企業議價能力較弱，得到的利率調降幅度或許有限。此外，因民企和個人議價權可

能弱於銀行，緩解民企融資問題仍需定向降準、再貸款再貼現等多種措施配合。

本輪逆周期調控，銀行息差空間未來或將壓縮。不過，多數分析認為，雖然存量貸款利率可

能跟隨ＬＰＲ下降，對銀行貸款收益率和淨息差產生一定負面影響，但考慮到實際貸款基準換錨

和加點仍由銀行來決定，議價權博弈下銀行尚有自主調整空間，且後續負債端成本有望繼續跟隨

ＭＬＦ利率下降形成對沖，預計對銀行的實際影響有限。

內銀股先跌後回，工行（０１３９８）、交行（０３３２８）、中行（０３９８８）全日略

升０﹒２％－０﹒３％，郵儲行（０１６５８）揚０﹒８％；中小銀行方面，青島銀行

（０３８６６）挫３％，甘肅銀行（０２１３９）、中原銀行（０１２１６）、天津銀行

（０１５７８）跌超過２％。

至於房貸，最快要在一年後才能享受到ＬＰＲ（貸款市場報價利率）調降帶來的利息減少。

整體來看，新政策料對房地產市場影響中性偏鬆，內房股活躍，綠城中國（０３９００）大漲

３﹒５％，中海外宏洋（０００８１）、中駿集團（０１９６６）、越秀地產（００１２３）、

禹州地產（０１６２８）、恆大（０３３３３）、雅居樂（０３３８３）等揚１％－１﹒９％。



＊新證券法或提振信心，券商股受捧爆發＊



歷時四年多、經５次修訂的證券法終於獲得通過，明確全面推行註冊制、提高證券違法違規

成本等。招商證券稱證券法修訂將在未來顯著提高居民進行股票投資的信心。

此外，新三板市場將形成「基礎層－創新層－精選層」的三層市場結構。精選層、創新層和

基礎層的投資者准入資產標準分別為１００萬元、１５０萬元和２００萬元人民幣。相比改革前

的５００萬元人幣金融資產門檻，新三板投資門檻全線大幅下調，對券商業務利好。

招商證券指出，此次證券法修訂將在未來顯著提高居民進行股票投資的信心，同時標誌著Ａ

股將進入一個新的階段。報告指出，歷史上大型行情往往伴隨著《證券法》的頒布和修訂，或者

國務院級別的支持資本市場的文件。

該行指，內地今年以來不斷推出舉措深化資本市場改革，如在上海設立科創板並試點註冊制

、鬆綁再融資等。但與此同時，Ａ股市場爆雷不斷，長生生物的疫苗醜聞、康美藥業和康得新的

財務問題等，也為投資者對資本市場的投資信心蒙上陰影。此舉除了對整體市場信心的提振，券

商或成為新證券法的首要受益者。

在Ａ股急升帶動下，中資券商股同告造好，中信証券（０６０３０）飆７﹒１％，為今日表

現最佳國指股；華泰證券（０６８８６）急升４﹒４％，中金公司（０３９０８）漲４﹒２％，

海通證券（０６８３７）大升４﹒１％，國泰君安（０２６１１）亦漲２﹒７％。



＊第二批藥品集採啟動，券商料衝擊或逐步減弱＊



內地正式開展第二批藥品集中採購。國家組織藥品集中採購和使用聯合採購辦公室發布全國

藥品集中採購標書，此次採購品種目錄擴大至３３個品種，相較首批２５個品種為多，覆蓋糖尿

病、高血壓、抗腫瘤以及罕見病等多個領域，涉及逾百家藥企。中生製藥（０１１１７）及石藥

（０１０９３）旗下藥物均在列。

中信證券認為，第二輪帶量採購的落地速度略快於市場預期。對板塊的衝擊有望邊際減小，

醫保資金結構性調整速度顯著加快。雖然中長期看仿製藥行業利潤回歸到合理水平的趨勢不會改

變，但市場對帶量採購帶來的降價風險已有充分預期，後續對於板塊的衝擊有望逐步減弱。

第二批藥品集採將至，令上周略見回升的藥醫股普遍捱沽，中生製藥收跌２﹒７％，為表現

最差藍籌；神威藥業（０２８７７）瀉６﹒７％，白雲山（００８７４）挫２﹒３％，藥明康德

（０２３５９）跌１﹒９％，石藥則無起跌。



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