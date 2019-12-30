【貸款換錨】人行：存量貸款明年３月起換錨ＬＰＲ，房貸應保不變

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》人民銀行於８月推出貸款市場報價利率（

ＬＰＲ）新機制，繼新發放的個人住房貸款「換錨ＬＰＲ」後，人行最新發布存量浮動利率貸款

的定價基準轉換為ＬＰＲ的相關規定，要求自明年３月１日起，金融機構應與存量浮動利率貸款

客戶就定價基準轉換條款進行協商，將原合同約定的利率定價方式轉換為以ＬＰＲ為定價基準加

點形成，加點可為負值，加點數值在合同剩餘期限內固定不變；也可轉換為固定利率。原則上切

換工作要在明年８月３１日前全部完成。

換言之，１０月前申請的個人住房貸款（不包括公積金個人住房貸款）、車貸等存量貸款利

率也即將不再直接受央行基準利率影響，轉而以ＬＰＲ為定價基準。



＊存量個人房貸轉換ＬＰＲ，利率應保持不變＊



至於備受關注的個人住房貸款利率，人行強調，存量商業性個人住房貸款在轉換時點的利率

水平應保持不變，即定價基準變化更多是計算方式的改變。

同一筆商業性個人住房貸款，在２０２０年３月－８月之間任意時點轉換，均根據２０１９

年１２月ＬＰＲ和原執行的利率水平確定加點數值，加點數值不受轉換時點的影響，銀行和客戶

可合理分散辦理。

２０１９年１２月２０日：１年期ＬＰＲ為４﹒１５％，５年期以上ＬＰＲ為４﹒８０％，

後者正是個人住房貸款利率的參照利率。目前，大多數存量商業性個人住房貸款的重定價周期為

１年且重定價日為每年１月１日。

人行舉例，若某筆商業性個人住房貸款原合同期限２０年，剩餘期限為８年，原合同約定的

利率為５年期以上貸款基準利率上浮１０％，現執行利率為４﹒９％ｘ（１＋１０％）＝

５﹒３９％。２０１９年１２月發布的５年期以上ＬＰＲ為４﹒８％。如果借貸雙方確定在

２０２０年３月３０日轉換定價基準，且重定價周期仍為１年，重定價日仍為每年１月１日，那

麼加點幅度應為０﹒５９個百分點（５﹒３９％－４﹒８％＝０﹒５９％）。２０２０年３月

３０日至１２月３１日，執行的利率水平仍是５﹒３９％（４﹒８％＋０﹒５９％）。在此後的

第一個重定價日，即２０２１年１月１日，按照重新約定的重定價規則，執行的利率將調整為

２０２０年１２月發布的５年期以上ＬＰＲ＋０﹒５９％，此後每年以此類推。

人行要求商業銀行自公告發布之日起，盡快制定存量商業性個人住房貸款定價基準轉換工作

計劃，包括系統配套、人員培訓等，同時通過多種渠道（包括官網和網點公告、短信、郵件、手

機銀行和電話通知等）告知客戶，在雙方協商一致的前提下，盡可能以簡便易行的方式變更原合

同條款。



＊ＬＰＲ期限品種依據原合同的借款期限確定＊



人行明確，定價基準轉換為ＬＰＲ的，ＬＰＲ的期限品種依據原合同的借款期限確定，確定

後在合同剩餘期限內不再調整；加點數值為原合同最近的執行利率與２０１９年１２月ＬＰＲ的

差值（可為負值），在合同剩餘期限內固定不變；轉換時點利率水平保持不變；借貸雙方可重新

約定重定價周期和重定價日，重定價周期最短為一年。

在存量浮動利率貸款中，商業性個人住房貸款佔據了重要比例，數據顯示，截至２０１８年

末，中國個人住房貸款餘額為２５﹒７５萬億元，佔金融機構各項貸款餘額的１８﹒８９％。此

次定價基準的改變無疑將影響房貸利率定價的變化，購房者需要和銀行重簽貸款合同，進行「換

錨」，根據上述內容，房貸定價的轉換也有兩種方式，即ＬＰＲ加點和固定利率。



＊車貸合同等也將重新調整＊



需要注意的是，不僅是個人住房貸款，車貸合同等也將重新調整。除商業性個人住房貸款的

其他存量浮動利率貸款，包括但不限於企業貸款、個人消費貸款等，可由借貸雙方按市場化原則

協商確定具體轉換條款，包括參考ＬＰＲ的期限品種、加點數值、重定價周期、重定價日等，或

轉為固定利率。

存量浮動利率貸款定價基準轉換要遵循下面的原則：

一是借款人可與銀行協商確定將定價基準轉換為ＬＰＲ，或轉換為固定利率，借款人只有一

次選擇權，轉換之後不能再次轉換。已處於最後一個重定價周期的存量浮動利率貸款可不轉換。

二是轉換工作自２０２０年３月１日開始，原則上應於２０２０年８月３１日前完成。

三是轉換後的貸款利率水平由雙方協商確定。新增貸款參考ＬＰＲ（貸款市場報價利率）定

價。

