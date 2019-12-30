【駐京專電】證券法修訂通過，明年三月起實施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》十三屆全國人大常委會第十五次會議２８

日在北京閉幕。會議表決通過了新修訂的《中華人民共和國證券法》，修訂後的證券法將自

２０２０年３月１日起施行。

歷時四年多、經５次修訂的證券法終於獲得通過，新的在證券發行制度、投資者保護、法律

責任等方面進行了完善。

證監會法律部主任程合紅介紹，這次修改後的證券法取消發行審核委員會制度，明確證券交

易所等機構可以按照規定對證券發行的申請進行審核。同時，授權國務院規定證券公開發行註冊

的具體辦法。

程合紅表示，新證券法規定，證券發行註冊制的具體範圍、實施步驟由國務院規定，這為註

冊制的分步實施留出制度空間。證券市場有不同的板塊，有不同的證券品種，推行註冊制在客觀

上也不可能一步到位，一蹴而就。按照這次法律的授權，證監會將充分考慮市場實際，特別是要

把握好證券發行、證券註冊、市場承受能力有機統一銜接，按照國務院的統一部署，分步、穩妥

推進。



＊嚴厲打擊證券違法行為，提高違法行為成本＊



全國人大常委會法工委經濟法室副主任王翔介紹，更嚴厲地打擊證券違法行為，提高違法行

為成本，努力營造一個風清氣正的市場環境，嚴厲震懾違法行為人。

從行政處罰力度上看，，新證券法規定，對於欺詐發行行為，尚未發行證券的，從原來最高

可處以６０萬元（人民幣．下同）的罰款，提高至２０００萬元的罰款。已經發行證券的，從原

來最高可處以募集資金５％的罰款，提高至募集資金的１倍；對於內幕交易行為，從原來最高可

處以違法所得５倍的罰款，提升至違法所得的１０倍；對於操縱證券市場行為，從原來最高可處

以違法所得５倍的罰款，提升至違法所得的１０倍；對於上市公司信息披露違法行為，從原來最

高可處以６０萬元罰款，提高至１０００萬元等。

對於內幕交易行為，從原來最高可處罰違法所得５倍的罰款，提升至違法所得的１０倍，對

於操縱證券市場行為從嚴為最高可處違法所得５倍的罰款，提升至違法所得的１０倍。對於上市

公司信息披露違法行為，從原來最高可處以６０萬元罰款，提升至１０００萬元等。

對於上市公司違規重災區的信息披露領域，最高處罰１０００萬元。具體來看，信息披露義

務人未按照規定報送相關報告或者履行信息披露義務的，責令改正給予警告，並處以５０萬元以

上５００萬元以下的罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，並處以２０萬

元以上２００萬元以下的罰款。信息披露義務人報送的報告或者披露的信息有虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏的，責令改正，給予警告，並處以１００萬元以上１０００萬元以下的罰款。

