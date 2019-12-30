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30/12/2019 08:56

【駐京專電】人大通過基本醫療衛生法，衛健委稱暴力傷醫零容忍

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》十三屆全國人大常委會第十五次會議２８
日表決通過了基本醫療衛生與健康促進法等，全國人大常委會辦公廳舉行發布會，就１２月２４
日發生在北京民航總醫院的嚴重暴力殺醫事件，有關法律如何懲戒暴力傷醫行為，國家衛健委法
規司司長趙寧、全國人大常委會法工委行政法室主任袁傑表態：法律已「出手」，對暴力傷醫「
零容忍」。趙寧表示，「這個事件不是所謂的醫療糾紛問題，是一個非常嚴重的刑事犯罪。國家
衛生健康委對任何形式的傷醫事件是零容忍。」
　　北京民航總醫院急診科日前發生暴力殺醫事件，觸目驚心。１２月２４日，早上６時許，民
航總醫院急診科副主任醫師楊文在正常診療中，遭到一位患者家屬的惡性傷害，導致頸部嚴重損
傷。２５日凌晨零點５０分，楊文不幸去世。
　　民航總醫院急診科醫生稱，患者是９５歲女性，１２月４日入院的時候，患者腦梗塞後遺症
，納差（食量減少）、意識不清。當時由楊文醫生首診，家屬簽字拒絕一切檢查，僅要求輸液，
但是輸液後病情無改善好轉。醫生一直說服家屬讓患者接受檢查，但家屬多次拒絕。醫生和家屬
交代病情，家屬不接受死亡的可能性，每天都會因一點病情變化懷疑醫生用藥而吵鬧。２４日早
上六點左右，犯罪嫌疑人找到正在值班的楊文醫生，雙方交流了幾分鐘，嫌疑人就用預先準備好
的尖刀多次扎向楊文醫生頸部，導致楊文醫生傷重死亡。
　　北京市人民檢察院第三分院２７日經對犯罪嫌疑人孫文斌，以涉嫌故意殺人罪批准逮捕。

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