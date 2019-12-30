【駐京專電】財政部：明年要重點做好八項工作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》全國財政工作會議２６日至２７日在北京

召開，研究部署２０２０年財政工作。會議強調，積極的財政政策要大力提質增效，更加註重結

構調整，鞏固和拓展減稅降費成效；認真貫徹「以收定支」原則，加大優化財政支出結構力度，

堅持政府過緊日子，切實做到有保有壓；用好地方政府專項債券，規範地方政府舉債融資行為，

防範化解地方政府隱性債務風險；深化財稅體制改革，加快建立完善現代財政制度，促進經濟社

會持續健康發展，確保全面建成小康社會和「十三五」規劃圓滿收官。

會議指出，２０２０年要重點做好以下八項工作。

一是著力支持打贏三大攻堅戰，推動如期全面建成小康社會。繼續加大財政扶貧投入力度，

確保實現脫貧攻堅目標任務。

二是著力推進創新發展和產業升級，大力促進實體經濟健康發展。推動產業轉型升級，支持

新能源汽車發展，研究建立與支持創新相適應的政府採購交易制度、成本管理和風險分擔機制。

支持科技創新，健全鼓勵支持基礎研究、原始創新的體制機制。支持中小企業發展，做好清理拖

欠民營企業、中小企業帳款工作。

三是著力貫徹實施鄉村振興戰略，加快推進農業農村現代化。大力支持現代農業發展，繼續

推動農村一二三產業深度融合發展，深入推進農業供給側結構性改革，支持推進農村改革發展，

推動「三農」工作邁上新台階、開創新局面。



＊做好雄安新區高標準建設發展、粵港澳大灣區建設＊



四是著力提升地區間財力均等化水平，促進形成區域協調發展新格局。加快落實區域發展戰

略，完善農業轉移人口市民化成本分擔機制，增強推進農業轉移人口市民化和新型城鎮化相關政

策的協同性，支持推進國家重大區域戰略落地，做好雄安新區高標準建設發展、粵港澳大灣區建

設、東北地區振興、西部大開發等財稅支持政策措施的落地工作。

五是著力保障和改善民生，切實增強人民群眾福祉。把穩就業作為重中之重，突出支持做好

高校畢業生、退役軍人等重點人群就業工作。

六是著力推進財稅體制改革，加快建立完善現代財政制度。加快財政體制改革，基本完成主

要領域中央與地方財政事權和支出責任劃分，積極推進省以下財政體制改革。

七是著力強化財政管理監督，切實提高財政資金使用效益。

八是著力深化國際財經合作，促進更高水平對外開放。優化進口稅收政策體系，持續優化中

國營商環境，積極主動開展多雙邊交流合作，推動多雙邊財經合作深入發展。

