【駐京專電】新三板發布７大業務規則，投資門檻降至１００萬

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》全國股轉公司發布實施了第一批７件業務

規則，包括《分層管理辦法》、《股票交易規則》、《投資者適當性管理辦法》３件基本業務規

則，《特定事項協議轉讓細則》、《股票異常交易監控細則》２件業務細則，以及《投資者適當

性管理業務指南》、《特定事項協議轉讓業務辦理指南》２件業務指南。

其中，《投資者適當性管理辦法》針對不同市場層次設置了差異化的准入條件。根據修訂後

的分層管理辦法，新三板市場將形成「基礎層－創新層－精選層」的三層市場結構。精選層、創

新層和基礎層的投資者准入資產標準分別為１００萬元（人民幣﹒下同）、１５０萬元和２００

萬元。相比改革前的５００萬元金融資產門檻，新三板投資門檻全線大幅下調。

《分層管理辦法》明確了掛牌公司進入創新層、精選層等標準。

《股票交易規則》則將精選層集合競價收盤時間從５分鐘調整為３分鐘，明確精選層初期實

施連續競價，後期將對相關改革措施的效果進行評估後，進一步研究完善交易機制。

全國股轉公司有關負責人表示，目前新三板股票公開發行、股票定向發行、公司治理和信息

披露等４件基本業務規則已完成修改，將在履行相關程序後與配套規則一起陸續發布實施。技術

準備方面，目前基礎層、創新層集合競價頻次調整和投資者適當性分級管理技術系統改造已經完

成，本週末將進行通關測試。後續還將穩步推進公開發行審查系統、發行承銷系統及連續競價系

統的測試、上線工作。

