《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》全國商務工作會議召開，商務部有關負責
人介紹，２０１９年全國社會消費品零售總額預計將首次突破４０萬億元（人民幣．下同），達
到４１﹒１萬億元，將連續六年保持經濟增長的第一拉動力。
數據顯示，前１１個月，穩外資方面，中國１億美元以上大項目７２２個，增長１５﹒５％
。步行街改造提升方面，前１１個月，１１條步行街客流量８﹒３億人次，增長２１﹒２％，營
業額１１５１億元、增長１７﹒３％。
30/12/2019 09:59
【駐京專電】商務部：料今年社會消費品零售總額首次突破４０萬億
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》全國商務工作會議召開，商務部有關負責
人介紹，２０１９年全國社會消費品零售總額預計將首次突破４０萬億元（人民幣．下同），達
到４１﹒１萬億元，將連續六年保持經濟增長的第一拉動力。
數據顯示，前１１個月，穩外資方面，中國１億美元以上大項目７２２個，增長１５﹒５％
。步行街改造提升方面，前１１個月，１１條步行街客流量８﹒３億人次，增長２１﹒２％，營
業額１１５１億元、增長１７﹒３％。
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