【貸款換錨】華泰證券：存量貸款定價基準轉換，降息預期將再加強

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行發布存量浮動利率貸款的定價基準轉換為ＬＰＲ的相

關規定，要求自明年３月１日起，金融機構應與存量浮動利率貸款客戶就定價基準轉換條款進行

協商，將原合同約定的利率定價方式轉換為以ＬＰＲ為定價基準加點形成，加點可為負值，加點

數值在合同剩余期限內固定不變；也可轉換為固定利率。

市場分析指出，此舉有利於提升貨幣市場利率和政策利率對貸款利率的影響，貨幣政策傳導

效果將好轉；同時在ＬＰＲ下行趨勢下，對降低實體債務壓力有積極作用，有利於緩解降成本壓

力。

華泰證券認為，新增貸款利率參照ＬＰＲ定價的機制已起到一定降低貸款實際利率的政策效

果。隨著ＬＰＲ改革效果的逐步顯現，市場利率向貸款利率的傳導效率提升，帶動企業貸款利率

下降，９月份新發放企業貸款利率較２０１８年高點下降０﹒３６個百分點，初步體現了以市場

化改革的方式降低貸款實際利率的政策效果。

存量貸款定價基準轉換後市場降息的預期將進一步加強。由於改革之後存量和新增貸款利率

均參考ＬＰＲ，而ＬＰＲ改為ＭＬＦ＋加點的形式，因此央行一旦降低ＭＬＦ利率，對貸款利率

的下行的引導作用將會更強，這也無疑會導致市場降息的預期進一步增強。不過從新增貸款利率

的實踐來看，房貸利率和非房貸利率的變化不同步，存量貸款機制改革下兩者也仍將不同步，需

要分開討論。企業貸款能否順利轉換為盯住ＬＰＲ還取決於企業的談判能力。

實際融資成本仍有賴於銀行負債成本的降低等因素。從今年１０月份和１２月份的ＬＰＲ報

價來看，在銀行負債端成本下行緩慢的情況下ＬＰＲ加點幅度已經充分壓縮，想要引導ＬＰＲ下

行實現實體融資成本的降低，有必要下調ＭＬＦ利率加之引導。（ｃｔ）

