  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/12/2019 08:46

【貸款換錨】華泰證券：存量貸款定價基準轉換，降息預期將再加強

　　《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行發布存量浮動利率貸款的定價基準轉換為ＬＰＲ的相
關規定，要求自明年３月１日起，金融機構應與存量浮動利率貸款客戶就定價基準轉換條款進行
協商，將原合同約定的利率定價方式轉換為以ＬＰＲ為定價基準加點形成，加點可為負值，加點
數值在合同剩余期限內固定不變；也可轉換為固定利率。
　　市場分析指出，此舉有利於提升貨幣市場利率和政策利率對貸款利率的影響，貨幣政策傳導
效果將好轉；同時在ＬＰＲ下行趨勢下，對降低實體債務壓力有積極作用，有利於緩解降成本壓
力。
　　華泰證券認為，新增貸款利率參照ＬＰＲ定價的機制已起到一定降低貸款實際利率的政策效
果。隨著ＬＰＲ改革效果的逐步顯現，市場利率向貸款利率的傳導效率提升，帶動企業貸款利率
下降，９月份新發放企業貸款利率較２０１８年高點下降０﹒３６個百分點，初步體現了以市場
化改革的方式降低貸款實際利率的政策效果。
　　存量貸款定價基準轉換後市場降息的預期將進一步加強。由於改革之後存量和新增貸款利率
均參考ＬＰＲ，而ＬＰＲ改為ＭＬＦ＋加點的形式，因此央行一旦降低ＭＬＦ利率，對貸款利率
的下行的引導作用將會更強，這也無疑會導致市場降息的預期進一步增強。不過從新增貸款利率
的實踐來看，房貸利率和非房貸利率的變化不同步，存量貸款機制改革下兩者也仍將不同步，需
要分開討論。企業貸款能否順利轉換為盯住ＬＰＲ還取決於企業的談判能力。
　　實際融資成本仍有賴於銀行負債成本的降低等因素。從今年１０月份和１２月份的ＬＰＲ報
價來看，在銀行負債端成本下行緩慢的情況下ＬＰＲ加點幅度已經充分壓縮，想要引導ＬＰＲ下
行實現實體融資成本的降低，有必要下調ＭＬＦ利率加之引導。（ｃｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態30/12/2019
美零售巨企破產潮 明年恐加劇
生財有道27/12/2019
【鼠年運程】蘇民峰：社會爭拗減，樓價勿看淡
中國故事27/12/2019
【京城近觀】告別紙質車票 高鐵進入刷證進站時代
FOCUS27/12/2019
【FOCUS】內地落戶大鬆綁 「人氣」分化或更甚
生財有道27/12/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中芯有條件再作突破
生財有道27/12/2019
今年銷售提早達標 世茂明年續當穩膽
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金