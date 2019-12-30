【貸款換錨】中行：存量貸款基準轉換，帶來更大經營壓力和挑戰

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行正式發布存量浮動利率貸款定價基準轉換為貸款市場

報價利率（ＬＰＲ）相關規定，中國銀行研究院研究員范若瀅認為，本次存量貸款定價基準的轉

換，是進一步降低實體經濟融資成本的內在要求。當前，降低實經濟融資成本依然任重道遠。

自人行２０１９年８月實施ＬＰＲ改革以來，經多次報價後，當前１年期和５年期ＬＰＲ分

別報４﹒１５％和４﹒８％，分別較８月份下行１６個和５個基點。但實體經濟融資利率降幅有

限，２０１９年三季度末，金融機構貸款加權平均利率為５﹒６２％，僅比上年末下行了２個基

點，其中一般貸款加權平均利率不降反升，２０１９年三季度末為５﹒９６％，較上年末上行了

５個基點。

范若瀅相信，這是加快利率市場化改革進程的又一重要舉措，貨幣政策傳導有望更為暢通。

預計未來 ＬＰＲ對貸款定價的引導作用將明顯增強，貨幣政策傳導有望進一步暢通。這將給商

業銀行帶來更大的經營壓力和挑戰。一方面，在儲蓄率趨於下行、存款競爭日益激烈的背景下，

由於我國存量貸款規模大，定價基準轉換後將給商業銀行帶來較大息差管理和資產負債管理壓力

。另一方面，對商業銀行風險定價、內部定價能力提出了更高的要求。（ｃａ）

