【貸款換錨】券商：對當前融資成本不構成大影響，對樓市中性偏鬆

《經濟通通訊社３０日專訊》內地金融機構一直沿用的貸款基準利率將於明年起基本廢除，

由貸款市場報價利率（ＬＰＲ）取代。

粵開證券首席債券研究員鍾林楠則指出，短期效果或有限。銀行和借款人博弈，最終加點幅

度可能會使轉換後的存量貸款利率與此前相差不大，對當前的實體融資成本不會構成大的影響。

不過，改革後，所有的貸款利率都將受到ＬＰＲ利率的牽引，貨幣市場利率和政策利率對貸

款利率的影響提升，人行貨幣政策傳導的效果會明顯好轉。在降低實體融資成本的目標下，若明

年ＬＰＲ繼續牽引向下，則２０２１年可能會看到一般貸款加權利率更大幅度的下行，這對降低

實體的債務還本付息壓力有積極的作用，同時也有利於緩解人行的降成本壓力，為現在已經在多

目標中尋求平衡走鋼絲的貨幣政策減負。

對房地產市場的影響中性偏鬆，存量的房貸壓力沒有上漲，且利率未來有較高的下降概率。

降低實體融資成本多步齊進，現金理財的監管（降低負債壓力）、存量貸款的轉換都是配套舉措

，但這些需要時間來發揮作用，短期內貨幣寬鬆的意義仍然存在，但中期來看，降成本對貨幣寬

鬆的壓力已經減少，若經濟出現階段性企穩，貨幣寬鬆的節奏可能會有所放緩，重新回歸穩健中

性。



＊民行：短期內銀行內部管理面臨考驗＊



民生銀行首席研究員溫彬認為，措施是進一步深化利率市場化改革的充分體現，有利於加大

對經濟薄弱環節和重點領域的金融支持力度，著力緩解存量民營和小微企業融資貴問題。同時，

為貫徹落實房地產市場調控要求，《公告》明確規定，對存量商業性個人住房貸款在轉換時點的

利率水平保持不變，有利於穩定市場預期，保持居民住房貸款利率在合理均衡水平上的基本穩定

。

「換錨」將對銀行的合同、系統、報表、人員、風控等多方面形成影響，短期內銀行內部管

理面臨考驗。同時，「換錨」後，房貸利率水平保持不變，是貫徹落實中央經濟工作會議提出的

穩地價、穩房價、穩預期的要求，促進房地產市場平穩健康發展。（ｃａ）

