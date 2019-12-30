【貸款換錨】存量貸款定價基準轉換，滬深銀行股全線捱沽

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行最新發布存量浮動利率貸款的定價基準轉換為ＬＰＲ

的相關規定，要求自明年３月１日起，金融機構應與存量浮動利率貸款客戶就定價基準轉換條款

進行協商，將原合同約定的利率定價方式轉換為以ＬＰＲ為定價基準加點形成，加點可為負值，

加點數值在合同剩餘期限內固定不變；也可轉換為固定利率。

中信證券指，隨著貸款全量切換至ＬＰＲ定價，預計未來息差對政策利率變動的敏感度將提

升，業務模式、議價能力、風險管理水平亦將成為個體銀行經營分化的重要因素。認為此舉對息

差影響有限，測算２０２１年息差影響更大，但銀行股投資情緒短期或受衝擊。

中國銀行研究院亦認為，存量貸款基準轉換，這將給商業銀行帶來更大的經營壓力和挑戰。

一方面，在儲蓄率趨於下行、存款競爭日益激烈的背景下，中國存量貸款規模大，定價基準轉換

後將給商業銀行帶來較大息差管理和資產負債管理壓力。另一方面，對商業銀行風險定價、內部

定價能力提出了更高的要求。

市場早前憧憬人行會於年未降準，但取而代之的是ＬＰＲ換錨改革，銀行股今早全線下跌，

蘇州銀行（深：００２９６６）瀉逾５﹒２％；紫金銀行（滬：６０１８６０）挫近４％，常熟

銀行（滬：６０１１２８）挫逾３﹒３％，光大銀行（滬：６０１８１８）及平安銀行

（深：０００００１）跌約２﹒９％，興業銀行（滬：６０１１６６）及南京銀行

（滬：６０１００９）亦跌逾２％，招行（滬：６０００３６）亦跌１﹒８％；四大行同樣捱沽

，工行（滬：６０１３９８）跌近１﹒２％，建行（滬：６０１９３９）跌１％，農行

（滬：６０１２８８）跌０﹒８％，中行（滬：６０１９８８）亦軟逾０﹒５％。（ａｃ）

