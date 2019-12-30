【貸款換錨】分析料貸款換錨對樓市中性偏鬆，萬科Ａ等揚逾１％

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行於８月推出貸款市場報價利率（ＬＰＲ）新機制，繼

新發放的個人住房貸款「換錨ＬＰＲ」後，人行最新發布存量浮動利率貸款的定價基準轉換為

ＬＰＲ的相關規定，要求自明年３月１日起，金融機構應與存量浮動利率貸款客戶就定價基準轉

換條款進行協商，將原合同約定的利率定價方式轉換為以ＬＰＲ為定價基準加點形成，加點可為

負值，加點數值在合同剩餘期限內固定不變；也可轉換為固定利率。原則上切換工作要在明年８

月３１日前全部完成。

至於備受關注的個人住房貸款利率，人行強調，存量商業性個人住房貸款在轉換時點的利率

水平應保持不變，即定價基準變化更多是計算方式的改變。同一筆商業性個人住房貸款，在

２０２０年３月－８月之間任意時點轉換，均根據２０１９年１２月ＬＰＲ和原執行的利率水平

確定加點數值，加點數值不受轉換時點的影響，銀行和客戶可合理分散辦理。

分析指出，改革後，所有的貸款利率都將受到ＬＰＲ利率的牽引，貨幣市場利率和政策利率

對貸款利率的影響提升，人行貨幣政策傳導的效果會明顯好轉。在降低實體融資成本的目標下，

若明年ＬＰＲ繼續牽引向下，則２０２１年可能會看到一般貸款加權利率更大幅度的下行，這對

降低實體的債務還本付息壓力有積極的作用。

市場料貸款換錨對房地產市場影響中性偏鬆，存量的房貸壓力沒有上漲，且利率未來有較高

的下降概率，但需要時間來發揮作用。

滬深部分地產股早盤走勢偏強，魯商發展（滬：６００２２３）、海航基礎

（滬：６００５１５）飆逾７％，陽光城（深：０００６７１）、新城控股

（滬：６０１１５５）、大悅城（深：００００３１）、萬科Ａ（深：０００００２）等揚逾１

％。（ｗｌ）

