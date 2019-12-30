《經濟通通訊社３０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９８０５，較上個交易日升
７４點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開５７點子，報６﹒９９３５，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９９９２。
興業研究最新點評稱，２０２０年中美談判節奏仍將影響人民幣匯率走勢，但負面衝擊邊際
減弱；當中美關係相對平穩時，交易邏輯將重歸基本面。人民幣匯率中長期仍存高估，但得益於
中美關係階段性改善、美元指數中軸下移以及寬貨幣繼續向寬信用傳導，人民幣匯率有望波段性
升值。（ｃａ）
30/12/2019 09:36
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升５７點子，報６﹒９９３５
《經濟通通訊社３０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９８０５，較上個交易日升
７４點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開５７點子，報６﹒９９３５，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９９９２。
興業研究最新點評稱，２０２０年中美談判節奏仍將影響人民幣匯率走勢，但負面衝擊邊際
減弱；當中美關係相對平穩時，交易邏輯將重歸基本面。人民幣匯率中長期仍存高估，但得益於
中美關係階段性改善、美元指數中軸下移以及寬貨幣繼續向寬信用傳導，人民幣匯率有望波段性
升值。（ｃａ）
|國際動態30/12/2019
美零售巨企破產潮 明年恐加劇
|生財有道27/12/2019
【鼠年運程】蘇民峰：社會爭拗減，樓價勿看淡
|中國故事27/12/2019
【京城近觀】告別紙質車票 高鐵進入刷證進站時代
|FOCUS27/12/2019
【FOCUS】內地落戶大鬆綁 「人氣」分化或更甚
|生財有道27/12/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中芯有條件再作突破
|生財有道27/12/2019
今年銷售提早達標 世茂明年續當穩膽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰