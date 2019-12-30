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即市新聞

30/12/2019 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升５７點子，報６﹒９９３５

　　《經濟通通訊社３０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９８０５，較上個交易日升
７４點子。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開５７點子，報６﹒９９３５，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９９９２。
　　興業研究最新點評稱，２０２０年中美談判節奏仍將影響人民幣匯率走勢，但負面衝擊邊際
減弱；當中美關係相對平穩時，交易邏輯將重歸基本面。人民幣匯率中長期仍存高估，但得益於
中美關係階段性改善、美元指數中軸下移以及寬貨幣繼續向寬信用傳導，人民幣匯率有望波段性
升值。（ｃａ）

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