【政策解讀】中信：現金理財新規促改投資貨基，中小行負債壓力增

《經濟通通訊社３０日專訊》銀保監、人行發布《關於規範現金管理類理財產品管理有關事

項》的徵求意見稿，擬禁止商業銀行、商業銀行理財子公司發行的現金管理類產品投資股票及長

期債，槓桿率最高１２０％，以作為資管新規、理財新規等的配套制度，過渡期同樣截止至

２０２０年底。中信證券債券研究團隊發表報告，指嚴監管的衝擊不可小覷，但監管統一的管理

辦法盡快出台有其必要性。

報告指，現存現金管理類理財規模估計在４﹒５萬億元人民幣左右，新政或令資金回流貨幣

基金。報告認為，現金管理類理財領先貨幣基金的收益率優勢難以保持，規模面臨收縮壓力，而

貨幣基金免稅優勢凸顯，資金或可能回流到貨幣基金上，但在攤余成本法貨基審批受限、淨值法

貨基目前僅成立六支且規模有限的條件下，貨幣基金規模擴張空間有限。

報告指，徵求意見稿對現金管理類理財的個券和組合久期、債券評級和投資範圍都進行約束

，且商業銀行採用攤餘成本法的現金管理類理財的規模不超過其全部理財產品的３０％，銀行現

金管理類理財整改壓力預計較大，新理財對接老理財的難度也明顯上升，短期理財和定開式理財

可能成為銀行理財轉型路徑。

債市方面，報告預測新政導致中長期限利率債和低評級信用債出現拋售現象，推動期限利差

和信用利差走闊，換言之，在一定程度上也制約了資金流入實體。

報告又擔心，理財資金對資質較弱銀行的同業存單、永續債和二級資本債配置預計將明顯下

降，考慮到銀行理財是這些資產的主要資金來源，中小銀行的負債壓力將進一步增加。（ｅｙ）

