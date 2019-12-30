【華為風波】華為全資子公司發生高管變更：孟晚舟退出董事

《經濟通通訊社３０日專訊》據天眼查數據顯示，１２月２６日，杭州華為企業通信技術有

限公司發生一系列變更，華為輪值董事長郭平卸任法定代表人、董事長，由田興普接任。此外，

孟晚舟退出董事，新增董事龐雲光。

華為創辦人任正非的大女兒孟晚舟，２０１８年在加拿大被捕，至今逾一年仍未獲釋。中國

外交部、駐加使館等多次要求認真對待中方的嚴正立場，立即釋放孟晚舟回國。孟晚舟引渡聆訊

案將於２０２０年１月開庭審理。（ｃａ）

