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30/12/2019 14:43

【華為風波】華為全資子公司發生高管變更：孟晚舟退出董事

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據天眼查數據顯示，１２月２６日，杭州華為企業通信技術有
限公司發生一系列變更，華為輪值董事長郭平卸任法定代表人、董事長，由田興普接任。此外，
孟晚舟退出董事，新增董事龐雲光。
　　華為創辦人任正非的大女兒孟晚舟，２０１８年在加拿大被捕，至今逾一年仍未獲釋。中國
外交部、駐加使館等多次要求認真對待中方的嚴正立場，立即釋放孟晚舟回國。孟晚舟引渡聆訊
案將於２０２０年１月開庭審理。（ｃａ）

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