【貸款換錨】分析：貸款換錨對銀行息差不必過悲觀，降準仍可期

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行加快存量浮動利率貸款「換錨」，但規定除商業性個

人住房貸款外，加點數值由借貸雙方協商確定。分析人士認為，強勢企業如龍頭國企等的議價權

要高於銀行，銀行恐怕需要犧牲更多超額利潤來留住企業，但多數民營企業議價能力較弱，得到

的利率調降幅度或許有限；至於居民的商業房貸，最快要在一年後才能享受到ＬＰＲ（貸款市場

報價利率）調降帶來的利息減少，盡管短期未鬆，但長期下行空間已經打開。

華創證券首席宏觀分析師張瑜稱，自８月啟動ＬＰＲ改革後，一年期利率已調降１６基點，

多數企業換錨後有望享受更低的貸款利率，越早換錨，利息支出越早調降；而多數央企的五年期

以內信用債票息僅在３﹒６％附近，遠低於一年期ＬＰＲ，因此央企在存量債務換錨中將佔據強

勢地位。

國盛證券宏觀熊園團隊也認為，強勢行業和企業的議價權可能高於銀行，龍頭國企、製造業

、基建領域可能受益；而民企和個人議價權可能弱於銀行，因此緩解民企融資問題仍需定向降準

、再貸款再貼現等多種措施配合。



＊對銀行息差不必過於悲觀＊



本輪逆周期調控，商業銀行承擔了多重責任，要為地方政府基建發力輸送彈藥，還要為小微

企業降成本、輸資金等。張瑜認為，多重壓力下，銀行息差空間未來或將壓縮。負債端，以結構

性存款新規等政策控制銀行負債成本；資產端，或可期待降準進一步盤活銀行資產配置空間。

多數分析認為，雖然存量貸款利率可能跟隨ＬＰＲ下降，對銀行貸款收益率和淨息差產生一

定負面影響，但考慮到實際貸款基准換錨和加點仍由銀行來決定，議價權博弈下銀行尚有自主調

整空間，且後續負債端成本有望繼續跟隨ＭＬＦ利率下降形成對沖，預計對銀行的實際影響有限

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