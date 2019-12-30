【修例風暴】南韓外交部：文在寅沒說「香港新疆事務是中國內政」

《經濟通通訊社３０日專訊》中韓領導人日前在北京會晤後，包括央視等多家內地媒體報道

指，「文在寅表示無論香港事務還是新疆事務，都是中國的內政」。中國外交部也確認了報道內

容，稱「這種表現符合事實，他（指文在寅）也僅說出了基本事實」。不過，南韓外交部否認文

在寅有如此說法。

南韓外交部表示，文在寅在聽取中國國家主席習近平涉香港新疆事務的談話後，作出大致意

為「聽清楚了」的發言。對於中國外交部的發言，南韓政府相關人士表示，雙方已透過外交管道

進行必要的溝通。（ｃａ）（ｚｚ）

