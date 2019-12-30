【回顧展望－人仔徘徊】中間價曾棄守「７算」，全年累跌１﹒７％

《經濟通通訊社記者趙嘉駿３０日報道》２０１９年即將結束，中美貿易談判全年維持「打

打談談」的節奏，成為擾動人民幣匯價的主旋律。８月，中美談判一度鬧翻，於８月５日，離岸

、在岸人民幣雙雙失守「７算」，齊創逾１１年新低。不過，人民幣跌勢此後未進一步擴大，持

續於「７算」關口徘徊。以中間價計，全年中間價最低位出現於９月３日，報７﹒０８８４，對

比全年最高位的６﹒６８５０（３月２１日），年內波幅達６％，顯著高於往年。截至今日（３

０日），人幣兌美元中間價６﹒９８０５，較２０１８年最後一個交易日的６﹒８６３２，全年

暫累跌１１７３點子或１﹒７１％。



＊「休戰期」獲延長，利好人幣升至年內高＊



年初，美國白宮與國會在美墨邊境建牆撥款問題上達成協議，令聯邦政府結束３５日的停擺

，美元避險需求下降，美元指數（ＤＸＹ）一度創逾兩個月最大跌幅，帶動境內外人民幣於其後

一個交易日（１月２８日）上漲，人民幣中間價報６﹒７４７２，為去年７月１９日以來的６個

月新高，較上個交易日大漲４６９點子。

中美兩國領袖２０１８年１２月阿根廷Ｇ２０峰會後定下９０日「休戰期」，押後將

２０００億美元中國貨的稅率由１０％上調至２５％。臨近３月１日的死線，中美於２月１４日

舉行第六輪中美經貿高級別磋商，其後中方則稱，雙方就主要問題達成原則共識，並就雙邊經貿

問題諒解備忘錄進行了具體磋商。而在第七輪中美經貿高級別磋商於２月２４日結束後，特朗普

宣布將推遲３月２日上調中國輸美商品關稅計劃。

市場觀望多時，終喜見中美貿談略有進展，提振人民幣在其後幾日走升，２月２７日中間價

報６﹒６８５７，為２０１９年第二高。



＊侵侵無預警拋震撼彈，人幣逼近７算邊緣＊



５月６日，特朗普突然在Ｔｗｉｔｔｅｒ發文，轟與中國的貿易談判進展緩慢，宣布於５月

１０日起，對２０００億美元中國貨的稅率由１０％上調至２５％，並預告對另外３２５０億美

元中國貨品很快開始徵收２５％關稅。

中美貿易談判形勢無預警地急轉直下，重創市場對人民幣的看法，在岸人民幣在翌日早盤一

度大跌超６００點，跌至６﹒８元關口附近。離岸人民幣當日表現同樣插水，一度跌至６﹒８２

１５兌一美元，跌幅達１﹒３％，創３年最大。

雖然兩國在數日後亦有進行磋商，但似乎成效不章。美國商務部於５月１３日以違反《出口

管制條例》規定向伊朗及中國解放軍提供技術、威脅美國國家安全為由，對內地及香港４個實體

和２個個人實施制裁。同日，中國國務院關稅稅則委員會決定，在６月１日起，對原產於美國的

價值６００億美元的部分進口商品分別提高加徵１０％－２５％不等的關稅。



＊人幣終跌穿７，美列中國為「匯率操縱國」＊



踏入８月初，中美兩國貿談仍未見重大成果，特朗普似乎又不耐煩，宣布自９月１日起，對

額外３０００億美元的中國商品加徵１０％的關稅，意味貿易戰繼續升溫。對此，中方回應美國

加徵關稅時態度明顯強硬，稱有必要時將採取反制措施。另一方面，內地官媒開始放話，暗示人

民幣７算不是硬指標。

於８月５日，離岸、在岸人民幣雙雙失守７算。離岸人幣在早盤更曾失守７﹒１，跌逾千點

，急插至７﹒１０９２，為當時有紀錄以來新低。而人民幣即期當日甫開盤就極速「穿７」，盤

中最大跌幅千點，為超過１１年來首次突破７元。

儘管人民銀行表示，受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關稅預期等影響，人民幣

兌美元匯率有所貶值，突破７元，但人民幣兌一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，這是市場供求和

國際匯市波動的反映。但美國並不「買帳」，將中國列為「匯率操縱國」，並指中國通過「操縱

匯率」獲得了不公平的競爭優勢。

其後中方強硬反擊，於８月６日凌晨突然宣布，中國相關企業暫停新的美國農產品採購。



＊首階段協議終達成，人幣光復７算＊



１２月１３日，爭持多時的貿談終於迎來喜訊，中美兩國就第一階段經貿協議文本達成一致

，避免原定於１５日對約１６００億美元中國貨物加徵的新一輪關稅。其後，中國國務院關稅稅

則委員會宣布暫不對原產於美國的部分進口商品徵收１０％、５％關稅，對原產於美國的汽車及

零部件繼續暫停加徵關稅。

中美握手言和，人幣匯市一改過去數周的沉悶表現，１３日當天，人幣即期收漲近５００點

子，收報６﹒９８３９，成功收復「７算」並重上８月初水平。

貿談進展整體上看仍是積極，不過首階段協議一日未簽署，加上協議的詳細內容仍未公開，

要斷定兩國貿易戰將持續降級仍言之尚早，市場維持觀望態度，人民幣兌美元匯價在２０１９年

年尾反覆在７元關口徘徊。

