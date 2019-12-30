【回顧展望－人仔徘徊】中美貿戰困擾經濟下滑，人幣匯價多面受敵

《經濟通通訊社記者馬湘琪３０日報道》眨眼又到年尾，又是時候展望新一年的匯市表現。

人民幣兌美元在２０１９年一度打破「７算」枷鎖，匯率彈性進一步提升，而中美貿易戰打打談

談節奏料將繼續成為２０２０年人民幣匯率波動的主要擾動因素。當然各方對於中美談判結果預

期的不同，最終對匯率走向的判斷也有偏差。

明年美國大選、因貿易戰不確定導致的經濟下行壓力加大，中美都對達成協議有期許，明年

大概率能達成部分協議，這對人民幣而言仍將是一個利好；不過成果取得不會一帆風順，且貿易

戰的長期性也會限制人民幣反彈空間。短期內，人民幣的走勢將取決於貿易談判進展、美元整體

表現及中國經濟基本面的表現。



＊人民幣來年表現續看中美貿戰「面色」＊



中美貿易談判早前達成第一階段協議，惟正式文本與具體內容還待公布，暫仍眾說紛紜，貿

談頻「變臉」在近一年多以來幾乎已是常態，所以市場對協議落實亦半信半疑。

招商銀行首席外匯分析師李劉陽發表報告指出，由於明年美元料由升轉跌、貿易摩擦緩和及

外需企穩回升，預計２０２０年人民幣匯價趨升，年底可升至６﹒９。李劉陽相信，人民幣明年

第一季度將上升，第二季回調，第三、四季重拾升勢。他解釋，第一季中美第一階段貿易協議將

正式簽署，貿易氣氛相對緩和，在春節前出口商結匯帶動下，人民幣匯率可能會在１月出現季節

性的升值。踏入第二季，美國大選初選進入白熱化，總統特朗普政府可能會根據選情的變化在貿

易方面發難，如果貿易氣氛轉變，人民幣兌每美元預計將回落至７﹒１左右。

麥格理首席中國經濟學家胡偉俊則表示，雖然過去１８個月人民幣匯率主要追隨貿易局勢，

但２０２０年人民幣走勢將對經濟增長形勢更加敏感。鑒於美聯儲不急於調整處在低位的基準利

率，人民幣和其他新興市場貨幣還可能因美元走軟而受益。野村全球外匯策略主管克雷格．陳則

認為，貿易關係改善以及中國資產被納入全球指數都將提振人民幣需求。



＊美指明年或承壓＊



除此之外，人民幣匯率走向也和包括美元在內的貨幣走向關係密切，如果美元整體表現不佳

，則會緩解人民幣的下行壓力。廣義美元指數明年可能面臨一定調整壓力，外部環境有轉好跡象

；加上中美利差仍處於較闊水平，中國金融市場的不斷開放，資金大概率呈現淨流入也可為人民

幣提供更多的支持。

十三輪貿易談判，五輪關稅生效，數以千億計的商品－在這場漫長爭端中，不僅拖累中國經

濟增長，也影響了美國經濟，如美國製造業活動放緩、企業投資降溫、因關稅不確定性導致企業

推遲決策等等。

分析估計，明年美國經濟有望繼續放緩，美聯儲政策仍大體維持寬鬆，另外歐洲經濟也可能

逐漸企穩，消息對美元而言可能並不是特別利好，反過來也將對人民幣形成支持。２０１８年中

美貿易戰開打以來，人民幣至今貶值約１０％，而同期美元指數上行逾６％；今年至今，雖然美

國多次提高關稅，但人民幣累計跌幅不過２﹒５％，美指則累升１﹒２％。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔則認為，明年上半年人民幣可保持升值，次季可望躍升至

６﹒８６水平。她解釋，中美利率息差由今年初約０﹒１厘，擴闊至最近的１﹒１厘，並預期明

年息差仍然偏闊，有利人民幣走勢。



＊人民幣走低或利好外需＊



專家預測，明年人民幣將在相對狹窄的區間內交易，將較為接近當前水平。中信里昂、摩根

士丹利、三菱日聯銀行、西敏寺銀行與渣打銀行的經濟學家和分析師預測，對２０２０年底人民

幣對美元匯率的區間為人民幣６﹒８５至７﹒２１元。分析稱，這樣的匯率水平足夠使中國商品

保持競爭力。相對穩定的人民幣匯率也能使中國更容易吸引到新的金融或商業投資。

法國外貿銀行稱，人民幣貶值無疑是便捷有效、能緩解當前困境的需求政策。中國經濟在過

去的一段時間都不斷受到投資不振所困。政府雖然實了大部分刺激措施，都未能有效提振投資信

心。同時，消費者價格上漲，更限縮了中國央行進一步寬鬆貨幣政策的空間，令經濟形勢變得更

加複雜。在上述背景下，人民幣貶值是方便有效、能夠緩解目前困境的需求政策。雖然目前人民

幣貶值的預期減少，但若中國認為協議希望渺茫，就可能會利用人民幣貶值來刺激外需。

中信里昂證券首席策略師莫瓦德表示，人民幣疲軟會降低中國購買鄰國出口商品的購買力。

另一方面，隨著地區貿易的增長，人民幣進一步趨穩將使鄰國出口商受益。人民幣匯率穩定還將

增強亞洲目的地對中國遊客的吸引力，促進當地旅遊業。

