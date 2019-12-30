【回顧展望－人仔徘徊】機構看法分歧，明年預測６﹒５－７﹒２５

《經濟通通訊社記者馬湘琪３０日報道》歷時一年多，中美兩國近日終於就首階段貿易協議

達成共識，展望２０２０年，不少外資投行預計，在歷經「破７」動盪之年後，明年人民幣有望

走出較為穩定的行情。有機構調升對明年人民幣匯率的預測，最高或見６﹒５兌１美元。

不過，不少大行仍然是「破７派」，包括野村、法興銀行、渣打、中信里昂等，最悲觀預測

為到明年兌美元低見７﹒２５。專家相信中美貿易戰仍是牽動人民幣匯率波動的關鍵因素，但美

元整體表現、中國金融市場持續對外開放等因素，對人民幣的影響也不容忽視。

表列機構對人民幣明年走勢預測：



機構 預測

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招商銀行 明年美國大選，料貿易環境將比今年緩和，已加徵關稅會分批排除，中美總體

矛盾衝突是可控的，人民幣有機會階段性往６﹒６靠攏



瑞銀 若中美所有現行關稅在明年３月移除，人民幣兌美元明年有望升到６﹒５至

６﹒８



法巴 明年中美關稅戰不會進一步升級，預計明年底人民幣兌美元匯率有望升至

６﹒８５



高盛 中美後面的分歧更大，另中國也不希望人民幣過強影響出口，估計１２個月水

平的人民幣仍會回在６﹒９附近



摩根大通 人民幣短期前景在很大程度上取決於中美貿易談判的結果，料人民幣兌美元匯

價２０２０年首季升至６﹒９８



工銀國際 ２０２０年人民幣匯率有望保持企穩態勢，全年美元對人民幣匯率的中樞水平

或將回歸至７﹒０以內。



渣打 預計到２０２０年上半年人民幣兌美元將升值至６﹒８６，而明年全年則為

７﹒０２水平



匯豐 中美貿易談判未來進展有限，料人民幣２０２０年底為７﹒１５



野村 美匯指數偏軟的情況下，人民幣兌美元或可回升至６﹒９。若中美貿易戰進一

步升溫，則人民幣兌美元或會貶值至７﹒２



法興銀行 盡管近期中美談判取得階段性進展，但中美貿易戰風險將長期持續存在，估計

到２０２０年底人民幣將跌至７﹒２５元附近



中信里昂 中美貿易摩擦２０２０年仍將繼續，人民幣持續走弱，全年貶值約２％，到明

年三季度將貶值至７﹒２

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