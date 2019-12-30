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即市新聞

30/12/2019 12:03

【ＦＯＣＵＳ】利率定價「換錨」，央媽再指降成本擴內需

　　【ＦＯＣＵＳ】自２０１５年１０月起「不動如山」逾四年的內地基準貸款利率，或將於
２０２０年９月前「壽終正寢」。繼８月１７日要求內銀新貸參考ＬＰＲ（市場報價利率）定價
後，央媽周六（２８日）再宣布將存量貸款（浮動利率）納入ＬＰＲ適用範圍，並劃下明年８月
３１日前完成定價基準轉換的死線。
　　由於現行一年期ＬＰＲ較同期基準貸款利率低２０點子，且明年大概率續下行，新政將利企
業降低融資成本。至於規模逾２９萬億的存量個人房貸利率，儘管２０２０年利率水平將保持不
變，但２０２１年起有望如個人消費貸款一樣同享ＬＰＲ下行「紅利」，理論上將增加居民可支
配收入，刺激內需。

＊可選「ＬＰＲ＋加點」或固定利率＊

　　央媽周六一早的公告，意味內地從新增貸款到存量貸款，定價都將實現由基準貸款利率「換
錨」至ＬＰＲ。具體而言，自明年３月１日起，包括企業貸款、個人消費貸款等存量浮動利率貸
款客戶，可選擇將原合同約定的利率定價方式轉換為（１）ＬＰＲ＋加點（加點可為負）；（２
）固定利率。
　　無論選擇（１）或（２），定價方式只能轉換一次，即「一轉定終身」；據央媽的時間表，
轉換原則上應於明年８月３１日前完成，意味基準貸款利率屆時將退出歷史舞台，新舊貸款定價
都將以ＬＰＲ體系為參考。
　　「換錨」到底有何好處？對央媽來說，其不但通過貸款利率「兩軌合一」，提高了利率傳導
效率，更暗地贏得利率政策的獨立性；對企業、居民而言，ＬＰＲ為報價行對其最優質客戶執行
的貸款利率（Ｌｏａｎ　Ｐｒｉｍｅ　Ｒａｔｅ），且自８月２０日首次報價起已累降
１６個基點，一年期最新報價（４﹒１５％）較一年期基準貸款利率（４﹒３５％）便宜２０個
基點，利降低負債和融資成本。

＊房奴料最快後年可享變相減息紅利＊

　　不過，硬幣總有兩面，央媽力推降成本勢令銀行淨息差承壓，Ａ股銀行類指數周一
（３０日）逆市下跌。據國泰君安測算，假設所有對公貸款均實施定價切換、而ＬＰＲ明年下調
２５基點，將拖累上市銀行２０２０年利潤增速約１﹒４個百分點。
　　值得一提的是，央媽今次特別指，存量商業性個人住房貸款在轉換時點的利率水平應保持不
變，意味「房奴」一族最快要到２０２１年才能享「５年期ＬＰＲ＋加點」；四大行中個人房貸
佔比最高的建行（００９３９）逆市創月高。
　　儘管如此，鑒於市場普遍預期ＬＰＲ利率明年將續降２０－３０個基點，理論上「房奴」仍
能自後年起同享ＬＰＲ下行「紅利」。以內銀截至第三季個人房貸餘額２９﹒０５萬億規模計，
若平均貸款期限為３０年，ＬＰＲ下行５基點，料將帶動其年少支出約１０９億元。此是否是繼
藥品帶量採購「動藥商」後，政府再以「動房貸」的形式來增加居民可支配收入，進而刺激內需
，值得留意。

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