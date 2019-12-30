《融天納地－溫天納》內地香港爭新股市場大激戰

《融天納地》參考統計，截至２０１９年１２月２０日收市，今年總共有１６１家公司登陸

香港市場，而到年底前估計還有四家內地較大型公司將在港交所上市。預計今年香港新股市場大

約集資３１１８億港元，雖然新股數量較２０１８年的２０８家下降２３％，但集資總額預計會

自去年的２８６６億港元上升９％，這一融資額也成為２０１０年以來的另一高峰。



短期內，內地和香港對新經濟公司的爭奪持續形成激烈競爭關係，不過中長期來看，可以通

過制度設計的形式，通過雙方關係協調以做到共同受惠。對於如何協調彼此互動發展關係，企業

定位、投資者偏好及估值差異是企業要評估的重要因素。香港交易所面臨的困難，一是估值跟隨

國際市場，估值拉不了太高，對內地企業來說興趣大打折扣；二是儘管有互聯互通機制，但並不

是所以企業都可以入選互聯互通，而且畢竟隔了一層，不及Ａ股有吸引力。不過，畢竟港股市場

相對擁有龐大的國際投資者和國際資金，內地流動性較緊時，企業在國際流動性支撐下仍然可以

在港股上市。優勢一天仍在，港股價值仍存。



對於香港新股市場今年取得奪目的佳績，雖然受脫歐和新上市制度影響，但是市場仍然見證

融資規模更龐大的新股上市，這些重要的大型新股不但躋身全球五大新股之列，並很大機會吸引

更多於美國上市的中資新經濟公司以及海外公司在２０２０年來港上市。



展望２０２０年，香港新上市制度繼續吸引更多未有錄得盈利的生物科技公司上市，在Ｈ股

全流通全面推行等政策助推下，明年香港新股市場前景樂觀。預計更多大型中資新經濟企業，包

括擁有不同股權架構、生物科技公司等將於２０２０年內上市，部分融資規模每隻可達最少

１００億港元。



香港ＩＰＯ市場對中國內地和海外企業仍極具吸引力，新經濟及海外企業將成為主要推動力

。受阿里巴巴到香港第二上市的影響，中資新經濟公司對赴港上市興趣增加，它們的考慮因素不

僅是來港上市集資，還有後續的資本市場融資。



筆者認為無論同股不同權還是未盈利公司上市，還是第二上市等制度，港交所的初衷是針對

環球國際市場企業，並不是刻意針對內地企業。但是到香港上市的都是內地企業為主，因為某種

程度上，海外企業來上市之後，出現成交淡薄或投資者興趣不足等現象，非中國投資類別的投資

者深度、廣度不足，導致一些海外企業上市之後黯然離去。目前，港交所定位還是「中國」兩個

字，需要爭奪內地資源。始終投資者對內地企業更為熟悉、更為感興趣。當內地和港股爭奪同一

批上市資源之時，競爭關係是明顯存在的、激烈的。如何在未來達成協同效應，值得關注。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

