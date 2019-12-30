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即市新聞

30/12/2019 12:55

《匯市一周－徐惠芳》元旦假期前較平靜，等待經濟數據公布

　　《匯市一周》展望周一（３０日），數據公布包括：瑞士１２月ＫＯＦ領先指標、英國１１
月ＢＢＡ抵押貸款許可、美國１１月商品貿易帳╱批發庫存月率初值。
　
　　本周元旦假期，假期過後，美國及歐元區多國將公布一系列製造業ＰＭＩ數據，美聯儲將公
布１２月貨幣政策會議紀錄，此外，２０２０年將有４位美聯儲票委輪換，其中Ｇｅｏｒｇｅ和
Ｒｏｓｅｎｇｒｅｎ兩位較為鷹派的官員將被替換，票委們或更偏向鴿派方向。
　
　　投資者關注周四（２日）及周五（３日），美國將公布１２月Ｍａｒｋｉｔ和ＩＳＭ製造業
ＰＭＩ表現及美國初請失業救濟金人數。數據可以用作預期美國１２月非農業就業人數，評估美
元走勢，評估中美貿易關係改善後，對美國的經濟狀況的變化，測試美國經濟動力。
　
　　美國消費者信心指數升至九周新高，消費者對美國經濟、個人理財和購物的前景更為樂觀。
維持在五十年低位的失業率以及穩定的工資增長，繼續鼓舞美國經濟。美匯指數下挫至
９６﹒８０水平，趨勢整固往下，上方阻力９７﹒２５、９７﹒７０。
　
＊市場預期英央將減息＊
　
　　隨著聖誕假期結束，投資者焦點重新關注歐、美經濟及貨幣政策差別。市場資金進行重新配
置，避險資金重新流向高風險貨幣，導致歐元及商品貨幣上揚。歐洲央行發布新報告，對
２０２０年經濟前景作出積極預測，認為歐元區經濟最低迷的時刻已經過去，進一步強化了市場
造好歐元的動能。
　
　　市場預期，英國央行將在明年採取觀望態度，等待脫歐更加明朗化，以及貿易局勢對經濟的
影響，市場一度預期，英國央行將會減息。英國及歐盟貿易談判的不確定性、可能將過渡期延長
到２０２０年底之後，都導致英鎊上落。
　
　　英國和歐盟批准脫歐協議，最遲將於２０２０年１月３１日生效，在過渡期內，英國和歐盟
將必須確定未來關係的框架，不過目前僅剩１１個月，時間可能太短，無法實現約翰遜尋求的脫
歐方法，除非英國回到世貿ＷＴＯ規則，否則只能通過一個漫長而微妙的過程，來解除與歐盟的
聯繫。
　
　　市場預期英國能進行有序脫歐，與歐盟訂立新的貿易協議及安排。英鎊兌美元現時反彈至
１﹒３１１５水平整固，技術上，英鎊在５０天線附近正在築底並反彈，若英鎊企穩兩個月區間
頂部１﹒３０２０之上，英鎊有望作出反彈，上方阻力１﹒３１８０、１﹒３２５０，下方支持
１﹒３０５０、１﹒２９７０、１﹒２９２０。《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

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