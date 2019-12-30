《缸邊隨筆－張嘉碩》退「憂」

《缸邊隨筆》對不少人而言，退休，是退「憂」，不是退休（息），更不要奢望退優（生活

），因為不少人不夠錢退休。



傳統（即是「落伍」）的財務和退休計劃謂，要有６００萬作退休金才可，十分不幸，

１９８０年時以６００萬退休真是可以，但今時只得６００萬去退休，只好最後的時年去揸兜，

乞食。



１９８０年時，美國３０年國債，有８厘息，６００萬退休金買了美國３０年國債，每年收

息４８萬，即每個月有４萬，食到２０１０年，以１９８０年為６０歲計，到２０１０年是９０

歲，無息食了，怎辦？食老本，６００萬，又每年食４８萬，可以食多１２年半，食到２０２２

年中，時為１０２歲半，差不多了吧。６０歲老人家，每月食４萬，食足４０多年，必然餐餐大

魚大肉，定有心血管病，怎可活到１０２歲？咦？未計醫藥費喎，有港公立醫院，排隊啦！當然

，你有多過６００萬，便住私家醫院，睇錢住院，必然之選。



＊今時６００萬元不夠退休＊



２０２０年，又是揸住６００萬退休，點解要「憂」？今時美國３０年期國債在２０２０年

底，只得１﹒５厘息，６００萬退休金，年只得息９萬，每月只得７５００食，加上老人金，是

否夠你退休後生活，肯定不是「優」，至於是「休」，還是「憂」？你話呢？



同樣揸６００萬退休，為何在１９８０年時可退「優」，但在２０２０年退休，就是「憂」

？原因在息，１９８０年的息，較２０２０年的息高，息口會不會回升上１９８０年水平？如會

，按息率與債價是反比走勢的財務定律計，息升，債價便跌，息由１﹒５厘升至８厘，即６００

萬的債本金要跌至……？對，１１２﹒５萬，無計錯，１１２﹒５萬乘８％，就是９萬。



你會問，點解央行要減息來救市？因為央行大員，不會在位３０年（退休者由６０歲至

９０歲），只在位幾年，搞出任何大頭佛，都是下任的事。美國大減息去救市，是２００８年美

儲局主席伯南克時搞出來的，他早已退休了，但禍害今時才顯現出來。



是美國政府退休金的資金與承擔的走勢，在２００７年前，雖然美國政府的退休金是資不抵

債，但不是「咁不抵」，２００８年後，美國政府的退休金就一直大幅地資不抵債；換言之，美

國政府的退休金體系，遲早爆煲。



不是呀！美股還創新高喎！香港人的強積金，今年也平均賺了２萬多。對，因為香港的強積

金有買股，美國政府的退休金只買債，在一個債息下跌的環境下，其收益必大減；而香港的強積

金，因為有買股，息跌，股價便升，而有得賺。這賺會實在？答案：不是。



傳統經濟學，包括較摩登的費利民芝加哥學派謂，通脹是貨幣現象；總括而言，印錢愈多，

通脹愈勁，但今時是，在印錢多的歐美國家，人民基本食得飽，他們被印多了的錢，不會拿去買

糧食，因為糧食不能久儲，亦食不到這麼多，被印多了的錢，是拿了去買樓、買股，這些買多多

都不夠的貨品，所以是資產價格大升，升至泡沫水平（通脹）。以標普５００為最，但柴米油鹽

的傳統民生通脹指標，就不大升，環球樓價（不止香港）都升至普羅群眾都買不起的水平。



瑞典政府５年前推行過負利率，欲以此來帶動經濟，但５年下來，瑞典政府終要取消這個負

利率可刺激經濟的「實驗」。瑞典政府的一群中央經濟學家認為，有錢者，揸錢不用，不利經濟

；因此要負利率去趕錢出銀行，有錢者不要再揸錢，要去投資，好帶動經濟，結果？５年下來，

這個負利率實驗減少不了窮人的負債（息平了，以為可幫窮人易還錢），但房產價升了５０％，

股市升了２０％，只是工薪未大增長，窮人生活未大好過，富人財富反因所持的樓、股資產價格

上升而財富大增，拉闊了貧富差。結果是瑞典政府不搞負利率了，不過歐美等央行仍現負利率，

何時會像瑞典政府那樣，迷途知返？我看是不會知返。



＊跟歐美資金買Ａ股＊



怎辦？跟住ＭＳＣＩ和富時指數來辦，儘管特朗普打貿戰、想打金融戰，但就容許ＭＳＣＩ

和富時指數一直擴大歐美資金去投資Ａ股的門路。



是特朗普不拉他們入隊？怕是特朗普拉不來，上文謂低息讓人退休不易，美政府退休金資不

抵債，大家估其他歐美的非公募退休基金、普通基金，就沒有這個低息、資產價格有泡沫的煩惱

？不要以為買科技股便可甩難，今年１０月２３日，諾基亞（芬：ＮＯＫＩＡ）（搞５Ｇ的）公

布盈利前景稍差，其股價在兩分鐘內便直插２３％，可見歐美的基金經理，是感到歐美股市是位

高勢危，分分鐘會爆煲，只好分散資金去資產價未泡沫的Ａ股市場。



如果ＭＳＣＩ要為歐美各類基金在Ａ股上開疆闢土，計劃退休者，不妨考慮跟ＭＳＣＩ和富

時指數走，那些上了他們可買名單的，那些多外資買入的，都可以考慮、考慮。



＊公司要賺錢及有專利＊



考慮甚麼？公司要賺錢，才能派息，股價才能升，當然還要行業上有「專利」性，才可以有

望養投資者過世。舉個例子：



１２月２０日中國證監會批准「京滬高鐵」上市。招股書顯示，２０１９年１至９月，營業

收入２５０﹒０２億元（人民幣．下同），淨利潤９５﹒２億元；２０１６至２０１８年，營業

收入分別為２６２﹒５８億、２９５﹒５５億及３１１﹒５８億元；淨利潤分別為

７９﹒０３億、９０﹒５３億及１０２﹒４８億元。



京滬高鐵擬發行不超過７５﹒５７億股，佔發行後總股本的比例不超過１５％，發行後總股

本不超過５０３﹒７７億股；所募資金淨額擬全部用於收購京福安徽公司６５﹒０７５９％股權

。收購對價為５００億元，收購對價與募集資金的差額通過自籌資金解決。



京福安徽公司，為京福鐵路客運專線安徽有限責任公司，是合肥至蚌埠鐵路客運專線（簡稱

「合蚌客專」），合肥至福州鐵路客運專線安徽段（簡稱「合福鐵路安徽段」），商丘至合肥至

杭州鐵路安徽段（簡稱「商合杭鐵路安徽段」）、鄭州至阜剛鐵路安徽段（簡稱「鄭阜鐵路安徽

段」）的投資、建設、運營主體。



招股書顯示，京福安徽公司近一年一期的淨利潤一直處於虧損狀態，主要是由於正在營運的

合蚌客專和合福鐵路安徽段開通時間尚短，商合杭鐵路和鄭阜鐵路仍在建設中，京福安徽公司仍

然處於市場培育期。



京福安徽公司近一期期末總資產為１２８３﹒７３億元，淨資產為７０３﹒５０億元，本次

募資資金收購後，發行人的總資產、淨資產規模將顯著增加，能夠增強發行人的經營實力和抗風

險能力。



截至２０１９年９月３０日，京滬高鐵公司總資產１８７０﹒８億元，股東權益（淨資產）

１５９７﹒３４億元。該公司負債總額僅為２７３﹒４６億元，資產負債率不到１５％。



中國鐵投持股４９﹒７６％為控股股東，國鐵集團為實控人，平安資管為第二大股東，持股

１１﹒４４％；社保基金、上海申鐵持股也超５％；此外，江蘇鐵路、南京鐵投、山東鐵投、天

津鐵投、中銀投資、京投公司等也位列前十大股東。



中國鐵投為中國鐵路投資有限公司簡稱，由「中國鐵路建設投資有限公司」改制更名而來；

國鐵集團為中國國家鐵路集團有限公司簡稱，由「中國鐵路總公司」改制更名而來。



京滬高鐵只有６７名員工，其招股書如是解釋：「截至２０１９年９月３０日，本公司總資

產規模為１８７０﹒７９億元，員工人數６７人（含借調人員），人均管理資產規模２７﹒９２

萬億元。本公司人均管理資產規模較大的特點，與採用委託運輸管理模式相適應，但本公司仍承

擔了運輸過程中質量評定、信息反饋、質量改進等專業性工作，如未來員工數量、能力不能適應

公司規模擴張以及業務發展的需要，將影響公司的應變能力和發展活力，進而削弱公司的競爭力

，給公司未來的發展帶來一定的影響。」



截至２０１９年９月３０日，京滬高速鐵路全線（含本線和跨線）累計開行列車

９９﹒１９萬列，累計發送旅客１０﹒８５億人次，取得了良好的社會效益和經濟效益。



２０１８年，京滬高速鐵路營業里程約佔全國鐵路總營業里程的１％，全線發送旅客逾

１﹒９１億人次，佔鐵路行業總發送旅客人次的５﹒６９％；客運周轉量完成８８５﹒８６億人

公里，佔鐵路行業客運周轉量的６﹒２６％。



怎買到將上市的「京滬高鐵」？問你的經紀，又或者找可靠的表哥、表妹幫忙。無這些門路

？好好地在滬港通、深港通的名單中，揀下，揀擇條件？如京滬高鐵。投資有風險，自己考慮，

京滬高鐵未上市，我未有利益要申報。《資深投資者 張嘉碩》

